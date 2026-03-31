「春ドラマ」で絶対見て！ 15年ぶり“月9学園ドラマ”など、おすすめ3作品【元テレビ局スタッフ厳選】
4月から、各テレビ局で春ドラマの放送がスタートします。さまざまなジャンルのドラマが放送される予定で、楽しみにしている人も多いのではないでしょうか？
そこで今回は、全てドラマを視聴し続けている元テレビ局スタッフの筆者が、事前情報を基に注目すべき春ドラマをピックアップしました。
火曜ドラマといえば、ここ数年で『Eye Love You』『西園寺さんは家事をしない』『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『未来のムスコ』など、ヒット作を量産しているドラマ枠です。そんな火曜ドラマの新作ということで期待がかかっています。
みなとの息子を中沢元紀さん、親友役をアナウンサーの有働由美子さんが担当。個性的な俳優がそろった印象で、大ヒットする予感を漂わせています。永作さんと松山さんは、2008年に公開された映画『人のセックスを笑うな』以来、18年ぶりの共演となり、どんな化学反応を起こすのかも見どころです。
現在公開されている情報を見ると、笑いあり、ロマンスありの“人生応援ドラマ”になるとのこと。火曜ドラマらしく幅広い世代が楽しめる作品に仕上がりそうで、見逃し厳禁だといえるでしょう。ちなみに、主題歌はCreepy Nutsの新曲『Fright』に決定したそうで、非常に勢いを感じます。4月7日から放送がスタートするので、チェックしてくださいね。
『サバ缶、宇宙へ行く』は、福井県にある水産高校の生徒たちが宇宙食開発という大きな夢に挑戦した実話に基づくオリジナル作品。月9では15年ぶりの学園ドラマとなり、さまざまな挑戦がつまった作品になりそうです。
見どころは、北村さんが初めて演じる教師役だと考えます。主人公の朝野峻一は、教師になりたい夢と大好きな海の近くで暮らしたい願いをかなえるため、福井県小浜市にある若狭水産高校へ赴任してきた新米教師。期待に胸を躍らせますが、高校は少子化などを理由に統廃合の危機に直面していることを知ります。
しかも、授業に臨んでも生徒たちは塩対応で落ち込むことに……。そんな大ピンチを迎える峻一が、持ち前の明るく真っすぐな性格で生徒や地域の人たちと交流し、宇宙食開発という夢に挑戦するストーリーになる予定です。思ったとおりにいかない教師の主人公が、生徒と心を通じ合わせ、共通の夢をかなえる展開は学園ドラマの王道。北村さんはキャラ作りが非常に上手なので、峻一を名物教師にしっかり仕上げることでしょう。
さらに、神木隆之介さん、荒川良々さん、八嶋智人さん、三宅弘城さんなどが出演予定で、レベルの高い俳優陣がそろいました。しっかりとした演技が見られそうで、要注目なドラマになりそうです。放送は4月13日からスタートとなります。
『田鎖ブラザーズ』は、ストーリーが複雑で考察ファンから人気が出そうです。2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止される中、2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が主軸のストーリー。岡田さんが刑事の兄・田鎖真、染谷さんが検視官の弟・稔を演じ、法では裁けない犯人を自らの手で裁くため、31年前の事件の真相を探る様子が描かれます。
物語の核となるのは、1995年に起きた「田鎖家一家殺傷事件」。この事件を中心に、日々起きる凶悪事件も交えながらストーリーが展開していくようです。同作は、大ヒット映画『ラストマイル』や、同局で放送されたドラマ『アンナチュラル』『MIU404』などを手掛けた新井順子プロデューサーの作品。一筋縄ではいかない脚本になりそうで、見応えのある作品になりそうです。
岡田さんと染谷さん以外には、中条あやみさん、井川遥さん、宮近海斗さん（Travis Japan）、岸谷五朗さんなど、個性豊かな俳優陣が集結。また、検視官補助・桐谷千佳役を演じる個性派俳優の内田慈さんを主演として、本編の前日譚となる縦型ショートドラマ『D-day〜罪が消える日〜』がショートドラマアプリ「BUMP」で配信されることも決定しました。さまざまな仕掛けがあるドラマとなり、4月17日の初回放送から見逃せない作品になりそうです。
ちなみに、波瑠さんは同じく春ドラマとして放送される『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系）で主演を務める予定となっています。
今回紹介した作品以外にも、各局では魅力あるドラマを数多く放送予定です。ぜひ、皆さんもお気に入りの作品を見つけて春ドラマを楽しんでくださいね。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで今回は、全てドラマを視聴し続けている元テレビ局スタッフの筆者が、事前情報を基に注目すべき春ドラマをピックアップしました。
ヒット作連発の火曜ドラマに、またも名作が誕生する予感…『時すでにおスシ!?』1本目に紹介するのは、TBS系の火曜ドラマ枠で放送される『時すでにおスシ!?』です。永作博美さんが14年ぶりに民放の連続ドラマで主演を務める作品で、人気俳優の松山ケンイチさんが共演します。
個性的な俳優がそろった「人生応援ドラマ」に！『時すでにおスシ!?』は、子育てに一区切りついた主人公・待山みなとが、自分と向き合うために3カ月で鮨職人になれる“鮨アカデミー”に通い、第二の人生を歩みだすストーリー。みなとが通うアカデミーの堅物講師・大江戸海弥を松山さんが務め、個性豊かなクラスメイト役に佐野史郎さん、ファーストサマーウイカさんなどがキャスティングされています。
みなとの息子を中沢元紀さん、親友役をアナウンサーの有働由美子さんが担当。個性的な俳優がそろった印象で、大ヒットする予感を漂わせています。永作さんと松山さんは、2008年に公開された映画『人のセックスを笑うな』以来、18年ぶりの共演となり、どんな化学反応を起こすのかも見どころです。
現在公開されている情報を見ると、笑いあり、ロマンスありの“人生応援ドラマ”になるとのこと。火曜ドラマらしく幅広い世代が楽しめる作品に仕上がりそうで、見逃し厳禁だといえるでしょう。ちなみに、主題歌はCreepy Nutsの新曲『Fright』に決定したそうで、非常に勢いを感じます。4月7日から放送がスタートするので、チェックしてくださいね。
北村匠海が地上波連ドラ初主演で初教師役に挑む！ 『サバ缶、宇宙へ行く』次に紹介するのは、新たな月9ドラマとして放送される『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）です。毎回注目度の高い月9ドラマですが、今作では北村匠海さんが地上波連続ドラマ初主演で初の教師役に挑みます。北村さんといえば、大ヒットしたNHK連続テレビ小説『あんぱん』での名演技が記憶に新しいところ。今回は歴史ある月9での主演作となり、大いに期待できそうです。
『サバ缶、宇宙へ行く』は、福井県にある水産高校の生徒たちが宇宙食開発という大きな夢に挑戦した実話に基づくオリジナル作品。月9では15年ぶりの学園ドラマとなり、さまざまな挑戦がつまった作品になりそうです。
見どころは、北村さんが初めて演じる教師役だと考えます。主人公の朝野峻一は、教師になりたい夢と大好きな海の近くで暮らしたい願いをかなえるため、福井県小浜市にある若狭水産高校へ赴任してきた新米教師。期待に胸を躍らせますが、高校は少子化などを理由に統廃合の危機に直面していることを知ります。
しかも、授業に臨んでも生徒たちは塩対応で落ち込むことに……。そんな大ピンチを迎える峻一が、持ち前の明るく真っすぐな性格で生徒や地域の人たちと交流し、宇宙食開発という夢に挑戦するストーリーになる予定です。思ったとおりにいかない教師の主人公が、生徒と心を通じ合わせ、共通の夢をかなえる展開は学園ドラマの王道。北村さんはキャラ作りが非常に上手なので、峻一を名物教師にしっかり仕上げることでしょう。
学園ドラマで注目の「生徒役」は……？学園ドラマでは生徒役が重要な鍵を握りますが、同作では出口夏希さんをはじめ、黒崎煌代さん、西本まりんさん、山下永玖さんなど、話題作に出演している若手俳優が勢ぞろい。演技派が多く、北村さんとの相性もよさそうで期待できます。
さらに、神木隆之介さん、荒川良々さん、八嶋智人さん、三宅弘城さんなどが出演予定で、レベルの高い俳優陣がそろいました。しっかりとした演技が見られそうで、要注目なドラマになりそうです。放送は4月13日からスタートとなります。
岡田将生と染谷将太の化学反応に期待したい『田鎖ブラザーズ』最後に紹介するのは、TBS系の金曜ドラマ枠で放送される『田鎖ブラザーズ』です。岡田将生さんが主演を務め、染谷将太さんが共演するドラマで、日本を代表する演技派の2人がどんな化学反応を起こすのか注目されています。
『田鎖ブラザーズ』は、ストーリーが複雑で考察ファンから人気が出そうです。2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止される中、2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が主軸のストーリー。岡田さんが刑事の兄・田鎖真、染谷さんが検視官の弟・稔を演じ、法では裁けない犯人を自らの手で裁くため、31年前の事件の真相を探る様子が描かれます。
物語の核となるのは、1995年に起きた「田鎖家一家殺傷事件」。この事件を中心に、日々起きる凶悪事件も交えながらストーリーが展開していくようです。同作は、大ヒット映画『ラストマイル』や、同局で放送されたドラマ『アンナチュラル』『MIU404』などを手掛けた新井順子プロデューサーの作品。一筋縄ではいかない脚本になりそうで、見応えのある作品になりそうです。
岡田さんと染谷さん以外には、中条あやみさん、井川遥さん、宮近海斗さん（Travis Japan）、岸谷五朗さんなど、個性豊かな俳優陣が集結。また、検視官補助・桐谷千佳役を演じる個性派俳優の内田慈さんを主演として、本編の前日譚となる縦型ショートドラマ『D-day〜罪が消える日〜』がショートドラマアプリ「BUMP」で配信されることも決定しました。さまざまな仕掛けがあるドラマとなり、4月17日の初回放送から見逃せない作品になりそうです。
いろいろな意味で気になるドラマも……そして、いろいろな意味で気になるのが『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）となります。人気シリーズの続編ですが、主演が波瑠さんから鈴木京香さんにチェンジし制作されます。波瑠さんが演じた肉体派熱血刑事・矢代朋は異動した設定のようで、どんな内容のドラマになるのか注目です。
ちなみに、波瑠さんは同じく春ドラマとして放送される『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系）で主演を務める予定となっています。
今回紹介した作品以外にも、各局では魅力あるドラマを数多く放送予定です。ぜひ、皆さんもお気に入りの作品を見つけて春ドラマを楽しんでくださいね。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)