水溜りボンド・カンタ、結婚発表 お相手は「メディア出演や芸能活動をしていない方」
【モデルプレス＝2026/03/31】2人組YouTuber水溜りボンドのカンタ（31）が3月31日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。結婚を発表した。
【写真】水溜りボンド・カンタ、手術後の姿
カンタは「この度、私、水溜りボンド カンタは、結婚いたしました」と報告。「お相手はメディア出演や芸能活動をしていない方であり、今後も動画等に出演する予定はございません」と伝えた。「私生活を静かに見守っていただきたいという願いと共に、投稿していく動画はこれまでと変わらず、『水溜りボンド カンタ』として全力で活動していきます」と今後の活動にも言及していた。
「いつも見てくださる視聴者さん、チームの仲間たち、そして相方への感謝と共にこれからも映像の力を信じて、少しでも素敵な動画を作れるように頑張ります！」と意気込み。「まだまだ未熟な私ですが、これからも変わらず応援してくださると嬉しいです」とファンへ呼びかけている。
動画でも結婚を報告したカンタは「すごく緊張しています」と明かしながら、左手薬指についた結婚指輪を見せた。5000本くらい動画を作ってきたんですけど、どうしたらいいのか分からなくてですね。動画を撮り始めた頃に来ていた川の前に来ています。まさか10年後もYouTubeで活動できているということが信じられないんですけれども、さらにこのチャンネルで視聴者さんにこうやって結婚の報告をしているのがもっと信じられません」と正直な心境を伝えた。
「僕の人生を変えてくれた本当に素敵な人と出会いました。一生その人と一緒にいたいなと心の奥底から思いまして結婚することにいたしました」とお相手への思いを話したカンタ。「今まで僕自身が感じたことがないような感情をたくさん感じた」と同時に「もっともっとYouTubeでも色々なところでも1つでも人を楽しませたりとかプラスの感情にできる作品、動画を作っていければなとより一層思っておりますのでこれからもよろしくお願いします」と意気込んだ。
トミーとともに「水溜りボンド」として2015年1月1日に活動開始。ドッキリ、実験、検証、都市伝説、料理などの企画動画を投稿し、ジャンルにこだわらず、限界を定めず、自然体でつくりあげていくスタイルが人気を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】水溜りボンド・カンタ、手術後の姿
◆水溜りボンド・カンタ、結婚発表
カンタは「この度、私、水溜りボンド カンタは、結婚いたしました」と報告。「お相手はメディア出演や芸能活動をしていない方であり、今後も動画等に出演する予定はございません」と伝えた。「私生活を静かに見守っていただきたいという願いと共に、投稿していく動画はこれまでと変わらず、『水溜りボンド カンタ』として全力で活動していきます」と今後の活動にも言及していた。
◆カンタ、YouTubeでも結婚報告
動画でも結婚を報告したカンタは「すごく緊張しています」と明かしながら、左手薬指についた結婚指輪を見せた。5000本くらい動画を作ってきたんですけど、どうしたらいいのか分からなくてですね。動画を撮り始めた頃に来ていた川の前に来ています。まさか10年後もYouTubeで活動できているということが信じられないんですけれども、さらにこのチャンネルで視聴者さんにこうやって結婚の報告をしているのがもっと信じられません」と正直な心境を伝えた。
「僕の人生を変えてくれた本当に素敵な人と出会いました。一生その人と一緒にいたいなと心の奥底から思いまして結婚することにいたしました」とお相手への思いを話したカンタ。「今まで僕自身が感じたことがないような感情をたくさん感じた」と同時に「もっともっとYouTubeでも色々なところでも1つでも人を楽しませたりとかプラスの感情にできる作品、動画を作っていければなとより一層思っておりますのでこれからもよろしくお願いします」と意気込んだ。
◆カンタ、水溜りボンドとして2015年活動開始
トミーとともに「水溜りボンド」として2015年1月1日に活動開始。ドッキリ、実験、検証、都市伝説、料理などの企画動画を投稿し、ジャンルにこだわらず、限界を定めず、自然体でつくりあげていくスタイルが人気を集めている。（modelpress編集部）
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