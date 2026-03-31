「そのレベルまで行きます」プレミアクラブが関心を寄せる22歳日本代表がイングランド戦でインパクトを残すか アーセナルMFの離脱には本音「見たかった…」【現地発】

「そのレベルまで行きます」プレミアクラブが関心を寄せる22歳日本代表がイングランド戦でインパクトを残すか アーセナルMFの離脱には本音「見たかった…」【現地発】