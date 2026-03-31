〈千葉・夫婦喧嘩の末に夫を包丁で…〉「ギャルで腰のタトゥーが目立っていたけど…」逮捕された妻（27）は「子煩悩」のいっぽう、夫が倒れた現場に小さな娘を放置して…

夫婦喧嘩の末に同居する夫を包丁で刺し、殺害しようとしたとして、千葉中央署は30日、殺人未遂の疑いで自称パートの黒川まみ容疑者（27）を逮捕した。刺された夫の黒川真稀さん（28）は搬送先の病院で死亡が確認された。まみ容疑者はこれまでの調べに対して、「間違いない」と認め、「生活費をめぐる口論になった。また、以前から育児を手伝ってくれないから不満が溜まっていた」と話しているという。

〈画像〉「仲よさそうだったのに」肌を露出し腰の刺青が目立つまみ容疑者の写真、腕っぷしが強かった死亡した夫の真稀さんとの２ショット写真も

「以前から夫が全く育児を手伝ってくれないことにも不満がありました」

千葉市中央区の静かな住宅街に、激しいサイレンの音が響き渡ったのは、29日の日曜日の夜のことだった。捜査関係者が明かす。

「110番通報があったのは29日の午後9時48分でした。被害者の妹から『義理の姉が兄を刺した』という内容で、現場に駆けつけた時にはすでに妻の姿はありませんでした。

警察が周辺を捜索していたところ、3時間半後に、妻が男児を抱いてタクシーで戻ってきた。実況見分のなかで本人と特定できる反応を示したため、緊急逮捕に至りました」

警察の取り調べに対し、まみ容疑者は「私が刺しました」と容疑を認めているが、凶行の引き金となったのは、皮肉にも彼女なりの「善意」だったようだ。前出の捜査関係者によると、こうも供述しているという。

「夫の実家に帰った際、義理の両親に数万円を渡したんです。それを夫に話したところ、『なに勝手なことをやってるんだ』と強く責められました。私は少しでも生活を支えてあげられたらと思ってやったことなのに。

以前から夫が全く育児を手伝ってくれないことにも不満がありました。その場でカッとなって、自宅にあった包丁で刺してしまいました。現場から離れた理由については、冷静になろうとしたからです」

命を落とした夫の真稀さんは、若くして建設会社を営んでいた。ここ数年に創業したばかりの同社ホームページには、真稀さんの実直な仕事ぶりが伺える言葉が並んでいる。

＜私たちは、誠実な仕事で信頼を築くことをモットーにしています。防水や塗装、足場などの各分野で確かな施工を行い、仲間たちと力を合わせて安全で高品質な現場づくりを心がけています＞

代表挨拶の欄では、自らの使命をこう綴っていた。

＜建物は暮らしや仕事を支える大切な『器』です。その価値を守り、安心して長く使っていただくことが、私たちの使命です。2025年には大通り沿いに新しい事務所を設け、より多くの方に名前を知っていただけるよう、従業員一同成長してまいります。街を支える力として歩み続けてまいります＞

腰や背中、太ももから足にかけての刺青が…

外見は少し“ヤンチャ”だった真稀さんだが、中学時代の同級生によると「漢気があり弱いものイジメは絶対しなかった」と話す

「周りからは『クロ』と呼ばれていました。髪を染めて、眉を細くしたり、バイク乗ったり、いわゆるヤンキーで喧嘩も中学で3本の指に入るくらい強かった。でも、優しいというか、男気があるタイプで性格も良かったです。友達も多くて、学校の中では目立つことが好きで、存在感のある生徒でしたね」

中学卒業後、真稀さんは県内の高校へ進学するも中退。その後は職人としてコーキング工事の道を歩んだという。

「今は同じ中学の同級生と一緒に働いていたようです。今回の事件、義理の両親にお金を渡したことで揉めて刺されたと聞いて、正直驚きました。それだけでそこまでなるのかって。性格も昔からいいし、信じられない」（同級生）

真稀さんは最近、黒いワゴン車に乗っていた。その前は高級セダンに乗っており、同級生も「仕事が順調そうだった」と話す。

いっぽうの妻のまみ容疑者は、近隣住民の間では「際立った外見」で知られていた。同じアパートの30代男性は、彼女の第一印象をこう語る。

「見た目はかなり派手でした。夏場に露出度の高い服を着ていたので、腰や背中、太ももから足にかけて入った刺青（タトゥー）がすごく印象に残っています。深くは関わりませんでしたが、挨拶をすれば返してくれましたね」

一方で、彼女が「母親」として懸命に過ごしていた姿を目撃していた住民もいる。60代の女性は、彼女の日常を鮮明に覚えている。

「この人のことは本当によく見かけていましたよ。いつも愛犬のプードルと、子ども二人を連れて散歩していました。小さな女の子と、男の子。朝と夕方に、この辺りをぐるぐる歩いていましたね。

散歩だけどメイクばばっちりしていて、服装や雰囲気は、ちょっとヤンチャな感じのギャルっぽかったです。ネイルも長くて派手だったし、へそピアスも見えた気がします。でも、『おはようございます』と挨拶もきちんとする人でしたよ」

まみ容疑者は、毎日のように子供たちと犬を連れて外に出ていた。近隣住民によれば、夫婦で激しく言い争うような声はこれまで一度も聞こえてきたことがなかったという。

夫が血を流し倒れるなか娘が一人残されて…

子育てに奮闘する様子が近所で目撃されているいっぽうで、事件当日のまみ容疑者の行動は残酷だ。

「事件当時、自宅には小学校に上がる前くらいの男児と女児がいました。妻が男児を抱いてタクシーで逃走している間、女の子の方はずっと家の中に一人でいたんです」（捜査関係者）

通報した真稀さんの妹が現場に駆けつけた際、真稀さんが血を流して倒れている傍らで、幼い娘は一人、異変に晒されていた。中学時代の同級生は、複雑な胸中を吐露する。

「子どもが現場に残されたと聞いて、本当に絶句しました。もし、刺された直後に奥さんがパニックにならず、すぐに救急車を呼んで止血していたら、クロは助かったのかもしれない。子どもには何の罪もないのに、一番かわいそうです」

近隣住民も続ける。

「妹さんも事件当時、現場にずっといたんですよ。事件の夜、警察の方に『一回家に帰っていいですか』と泣きそうになりながら話しているのを見かけました。こんな近くでこんなことが起きるなんて……。子ども二人の将来を思うと、言葉になりません」

千葉県警は今後、容疑を殺人に切り替え捜査を進めていく。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班