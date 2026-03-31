お母さんが複数の猫ちゃん達に囲まれる様子が微笑ましいと話題です。動画には「母ちゃんネコまみれで最強です」「お母さん羨ましい」等のコメントが寄せられ1万9千回以上再生されているようです。

【動画：床で寝るお母さん→４匹のネコがまわりに集まって…羨ましすぎる『モテモテな光景』】

猫ちゃん5匹との日常

YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿されたのは、猫ちゃんを飼っているご家庭の日常のワンシーンです。5匹の猫ちゃん達を飼っているという飼い主さん宅、動画冒頭では机の下で4匹がくっついて座っている微笑ましい様子が投稿されています。

飼い主さん達がそばにくると、猫ちゃん達は机の下から出てきて近くで香箱座りをし始めたのだとか。飼い主さん達になでてほしいアピールに来たようです。

猫ちゃんまみれのお母さん

場面が移り変わると、そこには猫ちゃんに囲まれて寝転がっているお母さんの姿が。お腹や腕、足に3匹、そして隣にも1匹寝ているという猫ちゃんまみれの状態になっていたそう。

その状態には撮影者の飼い主さんも思わず驚きの声が出たそう。猫ちゃん一家にモテモテでなんとも羨ましい状況だったといいます。

されるがままの豆大福くん

その後は、お母さんの隣に寝ている豆大福くんのされるがままの様子が紹介されているようです。お腹を触られて転がされても、何も気にせず脱力度120％の様子の豆大福くん。

体の下にメジャーを通されてウエストを測られても何も気にしていない様子だったのだとか。ふくふくで穏やかな様子が可愛い豆大福くんでした。

ご紹介した投稿は1万9千回以上再生され「母ちゃんネコまみれで最強です」「お母さん羨ましい」等のコメントが寄せられ、猫ちゃんにモテモテな様子が羨ましいとの声が多く集まっていたようです。また、「されるがままの大福wかわいい」など、されるがままで動じない豆大福くんにも注目が集まっていたようでした。

YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、たくさんの猫ちゃん達と暮らしている飼い主さん一家のほのぼのとした毎日が投稿されています。されるがままの豆大福くんの子猫時代の様子も話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。