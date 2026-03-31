【全2回（前編/後編）の後編】

さすがにもう「ナンノこれしき！」なんて言ってはいられないだろう。南野陽子（58）の元夫、自称不動産管理業の金田充史（あつし）容疑者（54）が、またまたお縄となった。かねて金銭トラブルや女性関係の問題が絶えないいわくつきの人物だったが、どうしたわけか彼女のハートだけはつかんでいたという。

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「有名女優の夫」と吹聴

南野が金田氏と結婚したのは2011年、彼女が43歳の時だった。離婚に至ったのは、23年11月、金田氏が社会福祉法人の口座から資金を横領した疑いで初めて逮捕された直後のこと。

南野陽子

今回、そこから3年もたたぬ間に3回目の逮捕となったわけだが、

「今度は背任などの容疑で3月6日、山形県警に逮捕されました。金田容疑者はM＆Aを仕掛けて理事に就任した山形市の学校法人に21年、資金の借り入れや債務の肩代わりをさせ、計約4200万円の損害を与えたそうです」（マスコミ関係者）

父親の介護まで

周囲から見れば不釣り合いな二人だが、南野が夫にゾッコンだったのは知る人ぞ知る話である。金田容疑者は南野の両親が亡くなるまでの間、二人の面倒をかいがいしく見ていたそうだ。さる芸能事務所の関係者はこう言う。

「彼はインチキ臭い人物でしたが、そういうところはマメでした。結婚当初、何度も陽子さんと連れ立って彼女の郷里、兵庫県まで足を運び、お母様の看病に精を出していた。10年以上にわたってお父様の介護も手伝っていました。陽子さんは、忙しい自分に代わって両親の世話をしてくれた金田氏に、大きな恩を感じているのです」

「本当は悪い人ではない」

南野は、離婚後もそんな金田容疑者に未練が残り、彼を自宅に出入りさせていたという。

「金田のことをつい“本当は悪い人ではない”と思ってしまうようです。最初に逮捕される前、家宅捜索を受けた際もこんなことがありました。彼の車から都内のホテルの領収書が出てきたので、南野さんは女の影を感じていったん怒ったものの、最後はなんだかんだいって許してしまったのです。現在はさすがに縁を切ったと思われますが、仮にズルズル関係を続けていたとしたら問題です」（金田容疑者の知人）

今なお南野の芸能活動に水を差す不肖の元夫。もはや彼女に合わせる顔はないと思われるが、さて。

【前編】では、元夫が南野をゾッコンにさせた振る舞いについて報じる。

「週刊新潮」2026年4月2日号 掲載