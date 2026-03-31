モデルでタレントのアンミカ（54）が31日までに自身のインスタグラムを更新。共演者との写真を公開した。

「先日のフジテレビ【トークィーンズ】韓国旅SP!では、まず一と組目のゲストに、NCTのJENO（ジェノ）さんとJAEMIN（ジェミン）さんが、激推しスポットや美肌の秘訣などを教えてくださりましたよ」と書き出したアンミカ。「ジェミンさんは『消化しやすい』という理由で毎朝ソルロンタンを食べているとのこと！」と振り返って食事中のオフショットをアップした。

「お二人共、お肌がピカピカで、やはりナイトパッククリームをしっかりつけて乾燥を防いでいるとのことでした」とコメント。「さっしーも1日4回食べたという、そしてNCTをはじめ芸能の方々もよく通われる韓牛（ハヌ）の産地として知られる永川（ヨンチョン）から直送された新鮮な肉を使用する24時間営業の高級焼肉店【ヨンチョンヨンファ】のユッケビピンパを頂きました」とつづった。

ファンからは「ええええアンミカ先生とNCTやばいですね」「素敵です」「衣装も個性的」「ピンクお衣装が可愛かったです」「美肌の秘訣、知りたかったので情報ありがとうございます」などのコメントが寄せられた。