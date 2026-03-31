【バイタルエリアの仕事人】vol.62 古賀太陽｜「一番大事にしているのは認知」柏の鉄人CBが語る守備の極意「『ボールが出てこない』が理想」
攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第62回は、柏レイソルの古賀太陽だ。
前編では柏のレイソルのポゼッションスタイルやリカルド・ロドリゲス監督について語ってもらった。後編ではまず、「バイタルエリア」に対する考え方を訊いた。
――◆――◆――
守ることに関して言うと、僕が一番大事にしているのは認知。あとは未然に防ぐことです。この２つはリンクしています。自分が見えていないものは守れないと思っていて、例えば、背後を狙ってくる相手に気づいていなければやられてしまう。逆に認識できていれば、相手より先にボールに反応して未然に防げる。そもそも「ボールが出てこない」が理想の形だと思っています。
危険な場所にボールが出てこない、自分が先に反応することで相手が走るのをやめるとか、そういうことを常に繰り返し続けることは一番意識しています。
自分は能力がめちゃくちゃ高いわけでもなく、身長もセンターバックの中ではそんなに大きくない。身体的な能力のある選手なら、遅れて反応しても守れたり、カバーできたりする部分もあると思いますが、僕にはそれができないので、相手より早く予測してボールに触らずとも守れるように絶えず考えています。
一方、攻撃ではとにかくどこに立つか、ポジショニングはすごく大事にしています。ボールを受ける前に関してはそこでどれだけ優位性は保てるか。ボールを持っている時は、とにかく脱力した上で、相手からするとどこにどういうボールを出してくるかわからないような雰囲気を醸し出すのはとても重要ですし、それが自分の良さだと思っています。
昨シーズン、攻守において見事な活躍ぶりだった27歳は、さらにレベルアップする上で、新たに意識していることを明かす。また、参考にしている選手やこれまで対戦して嫌だった選手も教えてもらった。
――◆――◆――
昨季は自信を持ってプレーはできていましたし、それこそ自分の理想形である「未然に防ぐこと」ができていました。また、相手にボールが渡ったとしても、自分にアドバンテージがあるような場面を多く作り出せていました。
ただ、そういう状況に自分が持っていけているのも、チームとしてしっかりと前進しながら押し込めていたのが大きな要因ですし、ボールを奪われても、相手が苦し紛れのクリアにさせるなど、そういうシチュエーションをみんなで作り出せていたからこそだと思っています。自分一人の力ではありません。
一方、個人のスタッツで見た時、空中戦やデュエルの勝率など、数字が意外とついてきてないと感じます。それは未然に防げていることが多かったり、そもそもデュエルの局面に持っていかせていなかったりとか、さまざまな要因はあるとは思っていますが、選手としてさらにレベルアップすることを考えた時に数字も大事だと思っています。この半年間もそうですし、夏以降のリーグ戦もそうですが、より結果として明確に目に見えるものを増やしていきたい気持ちがあります。
僕が参考にしている選手はアストン・ビラのパウ・トーレスです。プレーの選択肢が多く、逆サイドの対角まで見えていて、相手の出方によってギリギリで判断を変えられる。ドリブルでも持ち運べるし、持っているモノの幅が広い印象です。
ドルトムントのニコ・シュロッターベックもビルドアップの能力が秀でていて好きな選手ですし、マンチェスター・シティに移籍したマーク・ゲイのプレーも見ています。彼は守備力が高く、攻撃では配給の際に常に脱力していて、どこにでもパスを出せる位置にボールを置きながら、相手に悟られないような雰囲気があります。
前編では柏のレイソルのポゼッションスタイルやリカルド・ロドリゲス監督について語ってもらった。後編ではまず、「バイタルエリア」に対する考え方を訊いた。
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守ることに関して言うと、僕が一番大事にしているのは認知。あとは未然に防ぐことです。この２つはリンクしています。自分が見えていないものは守れないと思っていて、例えば、背後を狙ってくる相手に気づいていなければやられてしまう。逆に認識できていれば、相手より先にボールに反応して未然に防げる。そもそも「ボールが出てこない」が理想の形だと思っています。
危険な場所にボールが出てこない、自分が先に反応することで相手が走るのをやめるとか、そういうことを常に繰り返し続けることは一番意識しています。
一方、攻撃ではとにかくどこに立つか、ポジショニングはすごく大事にしています。ボールを受ける前に関してはそこでどれだけ優位性は保てるか。ボールを持っている時は、とにかく脱力した上で、相手からするとどこにどういうボールを出してくるかわからないような雰囲気を醸し出すのはとても重要ですし、それが自分の良さだと思っています。
昨シーズン、攻守において見事な活躍ぶりだった27歳は、さらにレベルアップする上で、新たに意識していることを明かす。また、参考にしている選手やこれまで対戦して嫌だった選手も教えてもらった。
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昨季は自信を持ってプレーはできていましたし、それこそ自分の理想形である「未然に防ぐこと」ができていました。また、相手にボールが渡ったとしても、自分にアドバンテージがあるような場面を多く作り出せていました。
ただ、そういう状況に自分が持っていけているのも、チームとしてしっかりと前進しながら押し込めていたのが大きな要因ですし、ボールを奪われても、相手が苦し紛れのクリアにさせるなど、そういうシチュエーションをみんなで作り出せていたからこそだと思っています。自分一人の力ではありません。
一方、個人のスタッツで見た時、空中戦やデュエルの勝率など、数字が意外とついてきてないと感じます。それは未然に防げていることが多かったり、そもそもデュエルの局面に持っていかせていなかったりとか、さまざまな要因はあるとは思っていますが、選手としてさらにレベルアップすることを考えた時に数字も大事だと思っています。この半年間もそうですし、夏以降のリーグ戦もそうですが、より結果として明確に目に見えるものを増やしていきたい気持ちがあります。
僕が参考にしている選手はアストン・ビラのパウ・トーレスです。プレーの選択肢が多く、逆サイドの対角まで見えていて、相手の出方によってギリギリで判断を変えられる。ドリブルでも持ち運べるし、持っているモノの幅が広い印象です。
ドルトムントのニコ・シュロッターベックもビルドアップの能力が秀でていて好きな選手ですし、マンチェスター・シティに移籍したマーク・ゲイのプレーも見ています。彼は守備力が高く、攻撃では配給の際に常に脱力していて、どこにでもパスを出せる位置にボールを置きながら、相手に悟られないような雰囲気があります。