1000年後の地球で没入バトル！マグノロスワークス／プロディジ「The Last Resort」

記事ポイント 1000年後の地球を舞台にしたVR FPS『The Last Resort』の体験版がMeta Quest向けに公開中直感的な操作と没入感の高い戦闘を楽しめるSFシューティング作品フルバージョンでは5つのステージや50以上の敵キャラクターを開発中 1000年後の地球を舞台にしたVR FPS『The Last Resort』の体験版がMeta Quest向けに公開中直感的な操作と没入感の高い戦闘を楽しめるSFシューティング作品フルバージョンでは5つのステージや50以上の敵キャラクターを開発中

マグノロスワークスとプロディジが手がけるMeta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版が公開されています。

1000年後の地球を舞台に、宇宙からの侵略者と戦う没入型シューティングを無料で体験できます。

フルバージョンに向けた開発も進んでおり、今後の展開にも注目が集まります。

マグノロスワークス／プロディジ「The Last Resort」

アプリ名称：The Last Resort価格：無料（課金なし）提供開始日：2026年3月21日対応端末：Meta Quest2以上

『The Last Resort』は、1000年後の地球を舞台にしたSF VRシューティングゲームです。

2021年に出版された大藤崇氏のスペクタクル大作「ザ・ラスト・リゾート」を原作としています。

プレイヤーは最後の守護者「ラスト・ガーディアン」となり、大陸「Continent Alpha」を守るため宇宙から来た侵略者と戦います。

VRデバイスの進化を活かした直感的で没入感のある戦闘体験を追求しており、その場に入り込んだような臨場感を味わえるのが魅力です。

体験版の内容

体験版では、未来的な武器や演出を取り入れたVR戦闘システムの一部をプレイできます。

スピーディーなアクションとVRならではの視点により、迫力のあるバトルを楽しめます。

2025年9月の東京ゲームショウ2025で初公開された作品で、Meta Quest向けに配信が始まりました。

今後の展開

フルバージョンに向けて、5つのステージや50以上の敵キャラクター、ハイスコア・アチーブメント機能の開発が進められています。

現在、Meta QuestストアではWishlist登録も受け付けています。

販売元のマグノロスワークスは2025年8月に設立された大分県の企業で、本作が初のゲーム作品です。

開発元のプロディジは創業20周年を迎え、ゲーム約70件、VR/AR/MRコンテンツ約20件などの開発実績を持っています。

無料で遊べる体験版ながら、壮大なSF世界観と没入感の高いVR FPSの魅力に触れられる作品です。

よくある質問

Q. 『The Last Resort』体験版の価格と対応端末は？

A. 無料で配信されており、Meta Quest2以上の端末に対応しています。課金要素はありません。

Q. フルバージョンにはどのようなコンテンツが予定されていますか？

A. 5つのステージ、50以上の敵キャラクター、ハイスコア・アチーブメント機能などが開発中です。

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