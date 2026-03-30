3匹の猫が仲良く寄り添って眠る、なんとも癒される光景。ところがよく見ると、真ん中の猫だけ様子が違っていて……？思わず目を疑うような寝姿が話題となっています。投稿は記事執筆時点で3万再生を突破し、「これ見て笑顔にならない人が居るかしら」「猫背が矯正されそう」といったコメントが寄せられました。

【動画：仲良く寝ていた３匹の猫→『真ん中の子』を見たら…笑わずにはいられない『とんでもない体勢』】

仲良し3匹のいつもの光景…のはずが？

Instagramアカウント「執事とニャン様兄妹 （@butler.3.cat）」に投稿されたのは、仲良しな3匹の猫たちの微笑ましい寝姿です。この日も、いつものようにくっついておやすみタイムに入っていたんだとか。

2匹の猫が体を小さくして眠るなか、真ん中に挟まれた1匹も同じように寝ている……かと思いきや、どこか違和感のあるポーズをしていたといいます。よく見ると、仰向けでびろーんと伸び切っていて……どうやらただのヘソ天ではなさそうです。

『全力の万歳』の衝撃

投稿には「これでもかってくらい全力の万歳」と添えられており、その言葉どおりの姿に思わず衝撃が走ります。両手両足を上下にめいっぱい伸ばし、首から頭まできれいに反り返って顎のラインがくっきり……。

その姿はまるで『猫の開き』。無防備というか大胆というか、なんともインパクトのある寝姿です。同じくらいの体格の猫たちと並んでいるはずなのに、このポーズになるだけでひときわ大きく見えるのも不思議。猫ってこんなに長かったのかと驚かされます。

実はみんなヘソ天好き

今回は3匹中1匹の猫ちゃんだけが豪快なヘソ天を披露してくれましたが、実はみんなヘソ天が大好きなんだとか。別の投稿では、それぞれのかわいらしいヘソ天姿が公開されています。

3匹仲良くおやすみする姿は、まさに安らぎそのもの。ときには同時にうとうとすることもあるようですが、いつか3匹仲良く『全力の万歳』している姿が見られる日が来るかもしれません。

全力で万歳しながら寝ている猫ちゃんの投稿には、「お見事です」「なんて可愛いおなか」「もう猫背って存在しないくらい」「かわいい猫達」といったコメントが寄せられ、多くの人が癒やされたようです。

Instagramアカウント「執事とニャン様兄妹 」では、そんな3匹の仲良しな日常がたっぷり公開されています。昼は元気に遊び回り、夜は寄り添って眠る……ときにはキャンピングカーで旅に出ることもあるのだとか。

これからも、思わず笑顔になってしまうような可愛らしい姿を見せてくれそうです！

写真・動画提供：Instagramアカウント「執事とニャン様兄妹 」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。