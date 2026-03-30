STARGLOW、2ndシングル「USOTSUKI」MV公開 ADAMを中心に描かれるグループの軌跡
BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、2ndシングル「USOTSUKI」のミュージックビデオを公開した。同曲はきょう30日より先行配信がスタート、4月1日にCDリリースとなる。
【動画】STARGLOW、2ndシングル「USOTSUKI」ミュージックビデオ
「USOTSUKI」は、跳ねた爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ失ったまま、戻れない過去への後悔を切なく歌うラブソング。通知音や画面越しの距離感といった現代的な描写が喪失感を際立たせ、繰り返される「Take it back」が“時間を巻き戻したい”という願いを刻み込む。
ミュージックビデオのコンセプトは「バタフライエフェクト」。ダークポップかつグラフィカルな映像美で仕上がっている。小さな選択が想像を超える未来をつくり出し、メンバーそれぞれの決断が重なり合って誕生したSTARGLOWの軌跡を、メンバーの中で唯一、一般公募からオーディションに合格したADAMを中心に描いている。
前作「Green Light」のラストカットからつながる今作は、ADAMが仲間（蝶）を求めて「蝶の形の穴」を覗き込むと、そこにはまだ見ぬ別々の世界が広がり、物語は星空の下で躍動する5人のパフォーマンスへと結実していく。ADAMは「爽やかなトラックとは裏腹に、失恋の切なさを込めたリリックが印象的な、POPなラブソングになっています。春の空気にぴったりハマる、今だからこそ聴いてほしい一曲です。STARGLOWにとっても、この先アイコニックな存在になっていくと感じている大切な楽曲ですし、ライブでみんなと大合唱できる瞬間を想像すると、とてもワクワクしています。みんなと一緒に歌える日が待ちきれません。ぜひたくさん聴いてくれたらうれしいです！」とコメントしている。
なお、配信リリースを記念したキャンペーンも決定しており、東京・大阪での「Talk Show ＆ Greeting」招待やサイン入りワイドチェキなどの豪華特典内容がアナウンスされている。
あわせて、CD初回盤封入の応募抽選特典シリアルコードで応募できる、ファンミーティング「リハーサル観覧」や「オフィシャル出待ち」「Talk Show ＆ Greeting」招待といった購入者対象のキャンペーンも実施される。
STARGLOWは、3月31日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されるイベント『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』出演をはじめ、4月1日にニッポン放送の1DAYジャックや「2nd Single 'USOTSUKI' Release Party」YouTube生配信、4月3日にはテレビ朝日『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』への初出演が決定。さらに4月10日より全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催する。
【動画】STARGLOW、2ndシングル「USOTSUKI」ミュージックビデオ
「USOTSUKI」は、跳ねた爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ失ったまま、戻れない過去への後悔を切なく歌うラブソング。通知音や画面越しの距離感といった現代的な描写が喪失感を際立たせ、繰り返される「Take it back」が“時間を巻き戻したい”という願いを刻み込む。
前作「Green Light」のラストカットからつながる今作は、ADAMが仲間（蝶）を求めて「蝶の形の穴」を覗き込むと、そこにはまだ見ぬ別々の世界が広がり、物語は星空の下で躍動する5人のパフォーマンスへと結実していく。ADAMは「爽やかなトラックとは裏腹に、失恋の切なさを込めたリリックが印象的な、POPなラブソングになっています。春の空気にぴったりハマる、今だからこそ聴いてほしい一曲です。STARGLOWにとっても、この先アイコニックな存在になっていくと感じている大切な楽曲ですし、ライブでみんなと大合唱できる瞬間を想像すると、とてもワクワクしています。みんなと一緒に歌える日が待ちきれません。ぜひたくさん聴いてくれたらうれしいです！」とコメントしている。
なお、配信リリースを記念したキャンペーンも決定しており、東京・大阪での「Talk Show ＆ Greeting」招待やサイン入りワイドチェキなどの豪華特典内容がアナウンスされている。
あわせて、CD初回盤封入の応募抽選特典シリアルコードで応募できる、ファンミーティング「リハーサル観覧」や「オフィシャル出待ち」「Talk Show ＆ Greeting」招待といった購入者対象のキャンペーンも実施される。
STARGLOWは、3月31日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されるイベント『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』出演をはじめ、4月1日にニッポン放送の1DAYジャックや「2nd Single 'USOTSUKI' Release Party」YouTube生配信、4月3日にはテレビ朝日『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』への初出演が決定。さらに4月10日より全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催する。