スリムクラブ真栄田、“愛人”の存在を妻に全て打ち明けてしまう
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#355が29日放送。今回の#355では、リンダカラー∞・りなぴっぴが悩める芸能人をタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよりなぴっぴの館」を放送した。
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今回、お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が相談者として登場した。「再ブレイクしたい」「スキャンダルを未然に防ぎたい」と相談する真栄田に対し、りなぴっぴが「結構多いですか？ スキャンダル。多かったら、多い枚数（のカードで見る）」と尋ねると、真栄田は女性スキャンダルの数だと「カード足りなくなる可能性あります」とポロリ。ノブが「愛人がいる前提でしゃべられているんですね？」と困惑する中、占いが進み、りなぴっぴが「執着してますか？ 女の人とか…」と切り込むと、真栄田は「福岡の娘なんですけど…」と具体的な相手を告白し、その女性が好きすぎて「向こうにいこうか悩んだ」と明かした。
そして、妻に「あんた最近おかしいよ」と言われ正直に全部話したところ、妻から「親友としてアドバイスするなら、後悔のないように生きた方がいい」と言われたという衝撃のエピソードを披露。真栄田の妻が「こんなことで動揺している自分を見つめ直したい」と山登りに行ったとも明かし、千鳥は「奥さんに山登らすなよ」「お前が登れ」と呆れながらツッコミを入れた。
さらにタロットカードの絵柄から「他にもいる可能性はないですか？」と追及され、真栄田は「神戸と名古屋」と発言。複数人の愛人疑惑まで飛び出し、ノブが「マラソン大会か」「ウィメンズマラソンやろ」とツッコむなど、波乱の展開に。カードが「こんなところいてはダメ」「奥さんの元へ帰りなさい」と暗示していると告げられた真栄田は、最後に「ありがとう」「響いた」とうなづいた。
『チャンスの時間』最新回はABEMAで見逃し配信中。
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今回、お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が相談者として登場した。「再ブレイクしたい」「スキャンダルを未然に防ぎたい」と相談する真栄田に対し、りなぴっぴが「結構多いですか？ スキャンダル。多かったら、多い枚数（のカードで見る）」と尋ねると、真栄田は女性スキャンダルの数だと「カード足りなくなる可能性あります」とポロリ。ノブが「愛人がいる前提でしゃべられているんですね？」と困惑する中、占いが進み、りなぴっぴが「執着してますか？ 女の人とか…」と切り込むと、真栄田は「福岡の娘なんですけど…」と具体的な相手を告白し、その女性が好きすぎて「向こうにいこうか悩んだ」と明かした。
さらにタロットカードの絵柄から「他にもいる可能性はないですか？」と追及され、真栄田は「神戸と名古屋」と発言。複数人の愛人疑惑まで飛び出し、ノブが「マラソン大会か」「ウィメンズマラソンやろ」とツッコむなど、波乱の展開に。カードが「こんなところいてはダメ」「奥さんの元へ帰りなさい」と暗示していると告げられた真栄田は、最後に「ありがとう」「響いた」とうなづいた。
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