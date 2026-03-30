「うっま」「好きすぎる」25歳サムライ戦士がスペインで躍動！ 華麗なターン→ラストパス、決定機演出にファン驚嘆
今冬にヴィッセル神戸を離れ、欧州初挑戦を決断したサムライ戦士がスペインで躍動している。
現地３月29日に開催されたスペイン２部リーグ第32節で、宮代大聖を擁するラス・パルマスはエイバルと敵地で対戦。１−３で敗れた。
昇格プレーオフ圏を争う相手との一戦で手痛い黒星を喫したものの、前節に決勝点をアシストした宮代は、この日も違いを見せた。
１−１で迎えた26分、敵陣センターサークル内で味方からパスを受けると、後方からの相手のチャージを両足でボールを巧みにコントロールしてかわし、一気に前を向く。最後は左足でゴール前に走る味方へ絶妙なラストパス。受けたアレ・ガルシアのシュートはクロスバーに直撃し、ゴールとはならなかったが、個人技でビッグチャンスを創出した。
このワンプレーをクラブの公式Xが取り上げると、SNS上では「ナイスプレー」「ちゃんと前向いて矢印がゴールになってるのがthe宮代って感じ！」「うっま」「ターンの上手い選手が好きすぎる」「スルーパスで決定機を演出」などの声が上がった。
今季７敗目となったラス・パルマスは、順位が５位から７位に後退。ただ、昇格プレーオフ圏内の６位とは勝点で並んでおり、その差はわずかだ。終盤戦へ向け、宮代のさらなる存在感が昇格のカギを握るだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なターン→ラストパス。宮代大聖が決定機演出！
現地３月29日に開催されたスペイン２部リーグ第32節で、宮代大聖を擁するラス・パルマスはエイバルと敵地で対戦。１−３で敗れた。
昇格プレーオフ圏を争う相手との一戦で手痛い黒星を喫したものの、前節に決勝点をアシストした宮代は、この日も違いを見せた。
１−１で迎えた26分、敵陣センターサークル内で味方からパスを受けると、後方からの相手のチャージを両足でボールを巧みにコントロールしてかわし、一気に前を向く。最後は左足でゴール前に走る味方へ絶妙なラストパス。受けたアレ・ガルシアのシュートはクロスバーに直撃し、ゴールとはならなかったが、個人技でビッグチャンスを創出した。
このワンプレーをクラブの公式Xが取り上げると、SNS上では「ナイスプレー」「ちゃんと前向いて矢印がゴールになってるのがthe宮代って感じ！」「うっま」「ターンの上手い選手が好きすぎる」「スルーパスで決定機を演出」などの声が上がった。
今季７敗目となったラス・パルマスは、順位が５位から７位に後退。ただ、昇格プレーオフ圏内の６位とは勝点で並んでおり、その差はわずかだ。終盤戦へ向け、宮代のさらなる存在感が昇格のカギを握るだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なターン→ラストパス。宮代大聖が決定機演出！