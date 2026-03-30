お父さんが寝ている隙に盛大ないたずらを決行したゴールデンさん。パパが起きてくると、途端に態度が変わったようで…！？その人間のような反省姿がSNSで反響を集めています。投稿には「怒れないってｗｗ」「可愛すぎ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『盛大ないたずらをした大型犬』をお父さんが叱った結果…まるで人間のような『反省の態度』】

悪いこととは分かっていても…盛大ないたずら！

TikTokアカウント「komugi.0430」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「こむぎ」君とパパのとある日のワンシーン。パパがまだ寝ている間、テンションが上がりすぎて盛大ないたずらをしてしまったこむぎ君。床には大量の物が散乱していたそう…。

そしてパパが起きてきたことに気が付いたこむぎ君は『バレませんように…』と内心ビクビクし体を縮こまらせていたのだとか。残念ながらこれだけ派手に散らかして、バレないはずはありません。

「コラッ」と一言言われただけなのに、慌ててパパの前でスッとお座りするこむぎ君。その姿勢の良さは『ボクがやりました』と潔く申告しているよう。

まるで人間のような反省をするわんこ

悪いことをした自覚はあるのでしょう、パパの足に何度も顔を押し付けての『ごめんなさい』には、思わずクスッと頬が緩んでしまいます。さらにパパの顔をチラリチラリと何度も見ては『まだ怒ってるかな？』と反応を確認している模様。

「あ～あ…」といった様子で、散乱した物を手に取ったパパにもすかさず近寄って『はい、犯人はボクです』と反省ポーズを見せるこむぎ君。パパに叱られても拗ねたり、ましてや不機嫌になることもなく粛々と受け止め反省するなんて、もはやお利口さんと言ってしまいたくなりますね…。

パパの切り替えの早さ…！

『ごめんなさい…』と、ころんと横たわり上目遣いのこむぎ君に、パパの態度も変わってきます。こむぎ君にチュッとキスをしたり、ナデナデしたり…傍から見れば完全にラブラブな光景…！

これにはペットカメラ越しに見ていたママも大爆笑！パパの切り替えの早さに笑いが止まらなかったとか。まるで人間…いや人間以上に感情豊かなこむぎ君の姿は、多くの人をホッコリあたたかな気持ちにさせたのでした♡

こむぎ君の反省シーンには「ちゃんと目を見て偉いねぇ」「これは許しちゃうって」「わたしも見習わないと(笑)」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「komugi.0430」には、こむぎ君とご家族の愉快な日々が投稿されています。ぜひゴールデンの沼にハマってくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「komugi.0430」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております