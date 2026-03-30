3月22日、コンビニエンスストアで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いで現行犯逮捕された、元タレントの坂口杏里。騒動から約1週間、SNSに逮捕後、初めて姿を見せ、現在の心境を語り、話題となっている。

3月28日、TikTok「JUNYAちゃんねる【素人インタビュアーJUNYA】」のアカウントが最新動画を投稿した。『【独占告白】坂口杏里、あの騒動の裏側をすべてお話しします』という説明文とともに、全身、黒いスウェットを着用した坂口が登場し、逮捕後初めて自らの言葉を発信した。

「生年月日と年齢、名前を話す自己紹介から動画はスタートしました。今回の騒動によって心配をかけた方への謝罪とともに頭を下げ、『人生、何度でもやり直せるという言葉を私は信じて、もう一度、やり直したいと思っているので、できれば応援よろしくお願いします』と語り、再起を図ることへ意欲を見せました」（芸能ジャーナリスト）

今後に前向きな姿勢を見せた坂口だが、動画で見せる表情は終始、無表情。感情を表に出さず、淡々と話す姿は、憔悴した様子にも見えた。

TikTokのコメント欄には、

《後は上がるだけや!頑張りやー!》

《まだチャンスありますよ》

といった、坂口へのエールが集まる一方で、

《現実はそんなに甘くないよ》

《何度でもやり直せるって思ってその言葉に甘えてる》

と、これまで何度も世間を騒がせてきた坂口に対しての厳しい言葉も並んでおり、世間の声は真っ2つに割れている。

さらに、「JUNYAちゃんねる」が運営するYouTubeチャンネルでも、坂口が出演するインタビュー動画『#217【坂口杏里】300円のサンドイッチ万引きの理由/再出発への誓い』のタイトルがつけられた動画がアップされ、そこでは、長尺で騒動の詳細が語られた。

「坂口さんは冒頭、芸能界からの引退を宣言し一般人になったにもかかわらず、大きく報道されたことに『そこまで?』と困惑した心境を明かしました。さらに、万引きの動機について『何もない生活の中で、心のどこかでスリルを味わうとか、大丈夫だろうという何かがあった』として、生活の困窮ではないと語り、『こんなに重い罪になるなら、もう悪いことはしない』と後悔の念を述べました。

坂口さんは、直近まで働いていた東京・新宿には近寄らないと決意し、現在は八王子にいるとも話していました。『普通に生活をしたい』と思いを語り、改心しているようです。ここから穏やかな生活が続くといいのですが」（前出・芸能ジャーナリスト）

今回を機に、今度こそ立ち直ることができるのだろうか。