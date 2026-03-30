立派に成長した兄弟猫のビフォーアフターが注目を集めています。話題の投稿は3000件以上の「いいね！」を獲得し「あったかいお家ですくすく育ちましたね」「猫様お二人、可愛すぎる」とのコメントが寄せられています。

【写真：幸せそうな表情で『一緒にお昼寝する兄弟猫』→成長した『2匹の様子』を見ると……「可愛すぎる」「立派になったね」】

変わらぬ絆を見せる兄弟猫

Threadsアカウント「みるくもち」に投稿されたのは、仲良し兄弟猫の成長の記録です。畳で気持ちよさそうに寝ているのは、茶トラの「きなこ」ちゃんと、キジトラの「おもち」ちゃん。同じポーズで、幸せそうな表情でお昼寝している姿がとても可愛らしい！スヤスヤと眠る2匹の姿を見ているだけで、こちらまで温かい気持ちになって、思わず顔がほころんでしまいます。

生後8ヵ月頃を迎えた2匹は、しっかりした体に成長。それでも変わらないのは、大きくなっても常に寄り添い合っているという点です。幼い頃と同じポーズでくつろぐ様子からは、2匹の深い絆が自然と伝わってきます。大きくなってもずっと変わらない、2匹の温かい関係をこれからも応援したくなりますね。

尊すぎる兄弟猫の絆に、悶絶する人が続出！

兄弟猫の成長を見たThreadsユーザーたちからは「はーーーーなかよしかわいい尊い」「うわわわわ！！！美しくなられて！」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「みるくもち」では、投稿者さんの愛猫たちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「みるくもち」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。