高校生の娘から「みんなスマホ代は親が払ってる」と言われました。わが家も月1万円近く負担していますが、これは一般的？ それともかけすぎ？ 格安SIMも含めた家計の見直し方とは

高校生のスマホ代は親が払うのが一般的なのか

高校生のスマホ代を親が負担するケースは非常に多く、一般的な範囲に入ると言えます。未成年で収入がない場合がほとんどであり、連絡手段や安全面を考慮して親が費用を負担するのは自然な流れです。

また、スマホは単なる娯楽ではなく、学校の連絡や友人とのコミュニケーション、情報収集など生活の一部になっています。そのため、家庭によっては教育費の一環として扱われることもあります。

ただし、ここで重要なのは「誰が払っているか」ではなく「いくら払っているか」です。負担自体は一般的でも、金額が適正かどうかは別の問題です。



月1万円のスマホ代はかけすぎなのか

高校生1人に対して月1万円近くかかっている場合、やや高めの水準と言えます。特に大手キャリアの大容量プランや無制限プランを契約している場合、この金額になりやすい傾向があります。

現在は通信費の選択肢が広がっており、同じような使い方でももっと安く抑えられるケースが増えています。そのため、1万円という金額は決して異常ではないものの、見直しの余地があるラインと考えるのが現実的です。

特に、自宅や学校でWi-Fiを利用できる環境がある場合は、そこまで大容量のプランが必要ない可能性もあります。実際の使用状況に対して料金が見合っているかどうかを確認することが重要です。



スマホ代が高くなりやすい家庭の特徴

通信費が高くなっている家庭には、いくつか共通点があります。これらを把握することで、見直しのポイントが見えてきます。



データ容量を過剰に契約している

動画視聴やSNSの利用が多いという理由で、大容量プランを選びがちですが、実際にはそこまで使っていないケースもあります。安心感を優先するあまり、余分な料金を支払っていることがあります。



契約内容を親が把握していない

子どもに任せきりになっていると、プランやオプションの内容を十分に理解しないまま契約していることがあります。その結果、不要なサービスが含まれていることもあります。



見直す機会がないまま継続している

スマホの契約は一度決めると、そのまま長期間使い続ける傾向があります。料金体系が変わっていても気づかず、結果的に割高な状態が続いていることも少なくありません。



格安SIMという選択肢を考える

通信費を抑える方法として有力なのが格安SIMです。大手キャリアの回線を利用しながら、より低価格でサービスを提供しているため、コストを大幅に下げることができます。

高校生の場合でも、使い方次第では十分に活用できます。特に自宅でWi-Fiを使う時間が長い場合は、スマホのデータ通信量を抑えられるため、低容量プランでも問題なく運用できるケースが多いです。

一方で、時間帯によって通信速度が落ちることや、サポートがオンライン中心になる点には注意が必要です。ただし、日常利用で大きな不便を感じるケースは少なくなってきています。



無理なく通信費を見直すための考え方

通信費を見直す際は、いきなり大きく変えるのではなく、現状を確認しながら段階的に進めることが大切です。

まずは、実際にどれくらいデータ通信を使っているのかを把握します。そのうえで、必要以上に高いプランになっていないかを確認します。このステップだけでも、無駄に気づけることが多くあります。

次に、子どもと一緒に料金や使い方について話し合うことも重要です。どの程度使っているのか、何に使っているのかを共有することで、適切なプラン選びがしやすくなります。

さらに、いきなり格安SIMに完全移行するのではなく、まずはプランの見直しから始める方法もあります。これにより、無理なくコストを下げることができます。



スマホ代を通じてお金の感覚を育てる

高校生のスマホ代を親が負担する場合でも、その金額や仕組みを子どもに伝えることは大切です。どれくらいの費用がかかっているのかを理解することで、使い方にも変化が生まれます。

将来的に自分で支払うようになったときに備えて、少しずつお金に対する意識を持たせることは、家庭内でできる大切な教育の一つです。単に制限するのではなく、理由を共有することがポイントになります。



まとめ

高校生のスマホ代を親が負担すること自体は一般的ですが、月1万円という金額はやや高めであり、見直しの余地がある水準です。重要なのは周囲と比べることではなく、その内容が家庭にとって適切かどうかを判断することです。

現在は格安SIMなどの選択肢もあり、使い方に応じて通信費を抑えることが可能です。まずは現状を把握し、無理のない範囲で見直しを進めていくことが大切です。通信費は一度見直すだけで長期的な節約につながるため、家計改善の第一歩として取り組んでみてください。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー