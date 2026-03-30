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【静岡の元教師すぎやま】が「担任ガチャの仕組みを徹底解説します」を公開した。新学期に多くの生徒や保護者が気にする「担任ガチャ」という言葉に対し、元教師の視点から担任決定の裏側を解説。実は担任の配置はランダムではなく、教員たちの緻密な話し合いによって決まるという事実を明かした。



動画では、クラス替えと担任決定のプロセスを5つの段階に分けて解説している。まず、生徒のクラス分け自体は前の学年の3月中に「9割9分決まってる」と説明。成績や友人関係、トラブルの有無などを総合的に判断し、バランスの取れたクラス編成が行われるという。しかし、この時点ではどの教員がどのクラスを担当するかは決まっていない。



次に、教員の所属学年を決定するのは校長であり、全体のバランスを見ながら教頭や学年主任と相談して決定される。3月の終わり頃には校長室で「密室会議」が何度も開かれ、慎重に検討が重ねられる様子が語られた。そして、4月1日の最初の職員会議で正式に所属学年が発表され、全教員に全貌が明らかになる。



その後、学年ごとの会議が開かれ、学年主任から各クラスの担任配置案が提案される。「1組はちょっとヤンチャな子が多いからベテランの先生に」「2組はおとなしい生徒が多いからちょっと文化的な先生に」といったように、クラスごとの特性や教員の個性を踏まえた配置が行われる。動画内で「ガチャじゃないんです」と語る通り、ランダムな割り当てではなく、生徒の状況を把握した上での意図的な配置であることが強調された。最後に、過去のトラブルや「男子ほぼ野球部じゃないですか」といった部活動の所属状況などを考慮した「最後の微調整」が行われ、最終的な名簿が完成する。



「担任ガチャ」と表現されがちな新学期の担任配置だが、実際には生徒の状況や教員の適性を「考え尽くされた結果」であることが分かる。裏側にある教員たちの苦労と配慮を知ることで、新学期を迎える心構えや、学校という組織に対する見方が大きく変わる解説となっている。