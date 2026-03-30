宮沢りえ、『Numero Tokyo』表紙を飾るモデルショット公開！ 真っ赤なドレスなど個性的な姿を披露
俳優の宮沢りえさんは3月29日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『Numero Tokyo』（扶桑社）2026年5月号特別版の表紙を飾り、撮影ショットを公開しました。
【写真】宮沢りえの圧倒的なモデルショット
ほかには、ベージュのワンピースにボルドーのメッシュバッグと赤のヒールを合わせてしゃがむ姿、全身真っ赤なフリンジドレスを着て笑顔を見せる姿、黒いトップスに緑と黒のグラデーションが美しいスカートを合わせて腕を組む姿など、個性的でアーティスティックなコーディネートを次々と披露しています。
また、表紙には「Wearing Me 宮沢りえが映す、ボッテガ・ヴェネタの新章」とも記されており、ボッテガ・ヴェネタのアイテムをまとった宮沢さんの圧倒的な存在感が際立っています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】宮沢りえの圧倒的なモデルショット
モデルの魅力を発揮宮沢さんは投稿に写真を7枚載せています。表紙では「私を語る服」というテーマのもと、ベージュのフェザー素材のようなトップスにホワイトのバッグを抱えたスタイリッシュなショットを公開。
また、表紙には「Wearing Me 宮沢りえが映す、ボッテガ・ヴェネタの新章」とも記されており、ボッテガ・ヴェネタのアイテムをまとった宮沢さんの圧倒的な存在感が際立っています。
ナチュラルメイクのモデルショット2025年11月27日の投稿でもモデルショットを披露していた宮沢さん。この時は黒い衣装に身を包み、美しいデコルテが際立つ姿です。ナチュラルメイクで、宮沢さん自身が持っている美しさがより目を引きます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)