【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーギルス】 3月31日16時より予約開始 12月 発送予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーギルス」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月31日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は11,000円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーアギト」より仮面ライダーになってしまった男＝「葦原涼」が変身する「仮面ライダーギルス」を真骨彫製法シリーズで立体化したもの。

特徴的な生物感あるデザインが再現され、全身各所の緑の生体装甲と、黒い皮膚部分の質感の違いを表現。腹部に軟質パーツを用いることで、体を深く曲げた姿勢にも対応している。

両足の踵から伸びる「ギルスヒールクロウ」に加えて、両腕から出現する鉤爪「ギルスクロウ」および触手状の鞭「ギルスフィーラー」を交換用パーツで再現。「ギルスフィーラー」にはベンダブル素材を内蔵し、柔軟に曲げることが可能となっており、劇中の大きくしなる様を自在に表現できる。

口部の牙「デモンズファングクラッシャー」を開いた状態で造形された交換用頭部パーツも付属し、咆哮するシーンを再現することができる。頭部の「ギルスアントラー」が短くなった状態を再現できる交換用パーツも付属し、パーツの組み替えにより、劇中の様々なシチュエーションを再現して楽しめる。

(C)石森プロ･東映