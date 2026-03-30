手軽にたんぱく質をプラス！ マイセンファインフード「ちょいたし たんぱく新習慣」

記事ポイント マイセンファインフードが「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズ2品を発売サラダ向けと炊飯向けの2タイプで毎日の食事に取り入れやすい全国のスーパーや公式サイトなどで購入できる マイセンファインフードが「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズ2品を発売サラダ向けと炊飯向けの2タイプで毎日の食事に取り入れやすい全国のスーパーや公式サイトなどで購入できる

亀田製菓グループの株式会社マイセンファインフードが、新シリーズ「ちょいたし たんぱく新習慣」を立ち上げました。

「サクサクたんぱく」と「ごはんでたんぱく」の2品が2026年3月23日より販売されており、いつもの料理に加えるだけで大豆由来たんぱく質を手軽に取り入れられます。

サラダにかけるクルトンタイプと、ごはんに混ぜて炊くタイプの2種類がそろい、ライフスタイルに合わせて選べるのも魅力です。

マイセンファインフード「ちょいたし たんぱく新習慣」

サクサクたんぱく

シリーズ名：ちょいたし たんぱく新習慣商品名：サクサクたんぱく／ごはんでたんぱく発売日：2026年3月23日価格：オープン販売先：全国のスーパーマーケット、JOYGREEN公式サイト、玄米のマイセン公式ECサイト

サラダにそのままかけるだけで、1食分10gあたりたんぱく質5.7gと食物繊維1.3gを摂れる大豆と玄米の香ばしクルトンです。

ごはんでたんぱく

お米1合あたり10gを加えて炊くだけで、たんぱく質6.8gを摂れる大豆たんぱくの素です。

よくある質問

Q. どこで購入できますか？

A. 全国のスーパーマーケットのほか、JOYGREEN公式サイトと玄米のマイセン公式ECサイトで購入できます。

Q. 「サクサクたんぱく」はどんな特徴がありますか？

A. サラダにかけるだけで使え、サクサク食感と手軽なたんぱく質補給が特長です。

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