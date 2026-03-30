「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）

痛快な木製音が響いた。始まりを告げるアーチが、黄色く染まった左翼席へと伸びていく。ダイヤモンドを１周した阪神・森下翔太外野手は、佐藤輝と互いの手を打ち鳴らした後に“マッスルポーズ”のような新セレブレーションを披露。開幕カード勝ち越しへ導くチーム今季１号に、雄たけびを挙げた。

「自分が打つ前にいろんな通過点があって、あの一発につながった。聖也さん（木浪）の執念というか、やってくれたおかげかなと思います」

八回に坂本、木浪の適時打でビハインドをひっくり返し、迎えた九回１死。カウント１−１から、石川の外角高めスクリューをフルスイングした。「それなりに、角度は（良かった）」。打球速度１５９キロ、角度３１度で上がった白球は、１１５メートル先の左翼席へ飛び込むダメ押しソロとなった。

これが、自身にとってのプロ通算５０号。球団では史上４７人目、生え抜き選手では３０人目となる節目の一発となった。それでも、高みを見据える主砲にとっては単なる通過点。「（数字については）何も捉えてないですね。もっともっと、上を目指しているので」と言い切った。

開幕カードは１１打数５安打２打点の快調発進となったが「シーズンは長いので、一喜一憂することなくやります」と泰然自若だ。「本塁打王」を目標に掲げる今季。歓喜の秋が訪れる頃、背番号１がまだ見ぬ景色を映し出す。

◆森下が通算５０本塁打を放った。球団では４７人目で、生え抜きに限ると３０人目。現役では大山、佐藤輝に続き３人目。なお近本が４８本塁打で、これに続く。