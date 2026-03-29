Image: BASICO

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

上質なレザーバッグは魅力的ですが、重さやお手入れのハードルから敬遠していませんか。

今回ご紹介するのは、そんな悩みを解消するスペックを備えたショルダーバッグ「messenger」。

軽さとタフさを兼ね備え、そのうえ自分好みにカスタムできる賢いプロダクトということで、詳しくチェックしていきましょう。

軽さとタフさを両立する、選び抜かれたゴートレザー

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BASICOの「messenger」は、重さ約600gという軽さを実現したA4サイズのショルダーバッグです。もはやレザーであることを疑ってしまうような軽さですが、その秘密は素材に採用されたゴートレザーにありました。

そもそもゴートレザーは、牛革より薄くても同等以上の強度を持つとされ、米海軍のフライトジャケットにも採用されるほど。

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そんなゴートレザーの中でもこのバッグに使用しているのは、パキスタン産の高品質なもの。BASICOは極厚仕様（1.8mm）で特注し、軽さと強度、そして豊かなハリを両立させました。

国際的な環境基準LWGの最高位・ゴールドランクを獲得したタンナーで製作されており、環境負荷に配慮して作られているのもうれしいポイントです。

さらに、革本来の美しさを残しつつ撥水加工が施されているため、水濡れに強くお手入れも簡単。そのうえ、タンニンなめしとクロムなめしの良いとこ取りをしたなめし方を採用し、経年変化も楽しめるように工夫されています。

ミニマルな外観に隠された収納力

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非常にスッキリとした外観ですが、大きなマグネットフラップの下には多彩なポケットが隠されているのもユニークなところ。

ここには、フラップを開けずともアクセスできる深さ15.5cmのショートカットポケットや、防犯面に配慮して引き手が内側を向くよう設計されたフラットジップポケットなど、日常の動線から計算した、使いやすい工夫がたくさん盛り込まれています。

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最下部の横長ポケットも気が利いており、ここには折りたたみ傘や航空チケットなどの横長のアイテムを収納できます。

また、浅めのポケットなので、鍵やリップクリームのような小物の整理もスマートにこなせるはずです。

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メイン収納はA4ファイルはもちろん、iPadや500mlのペットボトルが5本も入る頼もしい容量。

ルックス、収納力ともに優秀で、シーンを問わず活躍してくれるのではないでしょうか。

自分のライフスタイルに合わせて「開き方向」を選ぶ

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そして、「messenger」最大のポイントは、ジッパーの開き方向を右開き・左開きから選択できる点です。普通、バッグの開き方向は固定されていますが、このバッグは斜めがけをする際の肩の左右や、日常の動作の癖に合わせて、開けやすい方向をオーダーできます。

毎日使うアイテムだからこそ、こうした細やかなカスタマイズがありがたいですよね。

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大変ユニークかつ賢いバッグですが、プロジェクトの終了日が迫ってきています。

ここでは紹介しきれなかったポイントもまだまだありますので、気になった方はお早めに詳細をチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

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