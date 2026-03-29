ダイバーシティ東京プラザで実力派と対面！ メディア工房「お試し占い鑑定」

記事ポイント TV・雑誌で話題の実力派占い師がダイバーシティ東京プラザに日替わりで登場恋愛・仕事・金運など幅広い悩みに対応する4名の占い師が出演三井ショッピングパークカード《セゾン》新規入会者は優先で鑑定を体験できる TV・雑誌で話題の実力派占い師がダイバーシティ東京プラザに日替わりで登場恋愛・仕事・金運など幅広い悩みに対応する4名の占い師が出演三井ショッピングパークカード《セゾン》新規入会者は優先で鑑定を体験できる

ダイバーシティ東京 プラザにて、TV・雑誌で話題の実力派占い師が日替わりで登場する期間限定の占いイベントが開催されています。

恋愛・仕事・人間関係・金運といった幅広い悩みに、実績豊富な4名の占い師が対面で応えてくれます。

三井ショッピングパークカード《セゾン》に当日新規入会した方は、優先的にお試し鑑定を体験できるのも見逃せないポイントです。

メディア工房「お試し占い鑑定」

開催期間：2026年3月25日（水）〜3月29日（日）開催時間：11:00〜18:00開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ 5階 ABC-MART GRAND STAGE前

メディア工房が手がける期間限定の占いイベント「お試し占い鑑定」が、ダイバーシティ東京 プラザで開催されています。

会場には、口コミでも「当たる！

」と評判の占い師たちが日替わりで登場し、さまざまな悩みに直接答えてくれます。

平日は2名、土日は3名の占い師が鑑定を担当しており、日によって異なる占い師との出会いを楽しめるのが特徴です。

当日、三井ショッピングパークカード《セゾン》に新規入会した方は優先的にお試し鑑定を受けられます。

出演占い師

花凜さんは、東京・港区表参道で占いサロンを主宰する姓名鑑定士・スピリチュアルセラピストです。

フジテレビ「金曜日のキセキ」への出演や、恋愛リアリティー番組「スキビチュ」の特別ナビゲーターとしても活躍しています。

JUNOさんは鑑定歴30年以上を誇り、「アウト×デラックス」「金曜日のスマイルたちへ」「櫻井・有吉 THE夜会」など多数のテレビ番組に出演する実力派です。

渋谷の占い館では行列ができるほどの人気を持ち、恋や人生の悩みに寄り添う鑑定に定評があります。

mukuluさんは、TV番組「的中王2025」で優勝した経歴の持ち主です。

SATORI電話占いで月間No.1を獲得し殿堂入りを果たしており、守護天使からのメッセージを通じて相談者の「深層の願い」を読み解く的中力が特徴となっています。

Enaさんは、初代恵比寿マスカッツの川村えなとして活動していた元タレントです。

幼少期から霊感を持ち、オンライン占いで1位の実績を誇る恋愛のスペシャリストとして鑑定にあたっています。

TV・雑誌で活躍する実力派占い師にお買い物のついでに気軽に相談できるイベントです。

恋愛・仕事・金運と、対応するジャンルも幅広く、日替わりで異なる占い師と出会える楽しみがあります。

三井ショッピングパークカード《セゾン》新規入会者への優先鑑定も用意されています。

ダイバーシティ東京 プラザ「お試し占い鑑定」の紹介でした。

よくある質問

Q. お試し占い鑑定の開催場所と期間はどこですか？

A. ダイバーシティ東京 プラザ 5階 ABC-MART GRAND STAGE前にて、2026年3月25日（水）から3月29日（日）まで開催されています。

開催時間は11:00〜18:00です。

Q. 占い師は毎日同じ人が出演しますか？

A. 占い師は日替わりで登場します。

平日は2名、土日は3名体制で鑑定を行っています。

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