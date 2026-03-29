元「KAT―TUN」でシンガー・ソングライター、俳優の赤西仁（41）が、28日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブSP」（後10・00）にゲスト出演し、親しい大人気芸人に直球質問する場面があった。

お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹と、俳優・満島真之介とともに、ドライブしながら街ブラやトークを展開する番組。この日は埼玉県戸田市が舞台だった。

赤西が米ハワイ在住と聞くと、兼近が今年の正月に家族ら10人を連れてハワイ旅行に行ったことを明かし、「すっからかんになりましたけど」とぶっちゃけた。

そんな話から、芸人のギャラの話に。赤西は「最近、ダイアンの津田（篤宏）さんとかとギャラの話をするのよ」と告白した。「“あんだけ売れてて、実際どうなんですか？”って言ったら、絶対、かたくなに“稼いでない”って言う。それってパフォーマンスなのか」。疑問を口にしつつ、兼近に「同じ吉本でしょう？あの人は稼いでるよね？」と問いかけた。

そんな流れから、赤西は津田に実際に電話して確認することに。「津田さんって、年収どんくらいなの？実際」と直球で尋ねた。

津田は「な…何で俺が答えなあかんねん。何が当たり前に答えて、さあどうぞって…何を言うてんねん」と、うろたえながらツッコミ。あらためてギャラについて聞かれ、「稼いでないです」と答えた。

兼近が「津田さんが稼いでないということは、兼近も全然稼いでないって言うしかない」と打ち明けると、津田は「いや、兼近は稼いでますよ」とまさかの一言。一同は大笑いした。

兼近は「この電話分のギャラももちろん、入れさせていただきますので」と津田に説明。すると、津田は「な、な、なんぼになんねん？」と聞き返していた。

津田との電話のやりとりを終え、赤西は「稼いでる感じ、あるね。余裕あったよね」と推測していた。