「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

フェブラリーＳから１カ月。少しずつ春めいてきましたね！

私は２６日の木曜日に、皇居乾通りの春の一般公開に初めて行ってきました。到着時は小雨が降っていましたが、歩いているうちにやみ、傘を閉じてのんびり散策。しっとり水分を含んだ草木って風情があって、なんだか落ち着きますね。お堀や石垣など皇居ならではの景色がとっても美しかったです。

女性のグループや、年配のご夫婦、海外の方たちでにぎわっていて、卒業式帰りと思われる鮮やかな袴を着た女性が記念撮影をする姿も。左右にいろいろな種類の桜が植えられていて、それぞれのお花の色や形を見比べるのも楽しかったです♪

都内は満開を迎えたようです。皆さんの地域はいかがですか？気分を盛り上げるためにも、馬券当てていきましょう！！

では高松宮記念の予想です。今回はナムラクレアを全力で応援します！ずらっと並ぶ中間の調教時計一覧を見ているだけでもう感動しちゃいます。引退レースとなるここへ向けて、２月末から毎週しっかり追ってきました。浜中騎手も何度かまたがっていますし、陣営の勝たせてあげたいという思いがひしひしと伝わってきます。

２着だった昨年と全く同じローテーションですが、前走もタイム差なしの２着と衰えは感じません。最終追い切りもラスト１Ｆは１１秒６！これまでＧ１で２着３回、３着４回。これだけきっちり調教を積んできましたし、最後は勝ってくれると思います！

まずは「がんばれ！馬券」でナムラクレアの単複。そして３連複はフォーメーションで買います。１列目にナムラを置き、２列目は３頭。ママコチャはこれまでも何度か本命に推してきましたし、左回りは堅実で「中京の川田騎手」は買いです。海外帰りになるパンジャタワーですが、昨夏のキーンランドＣが強かった！昨年覇者のサトノレーヴともども外せません。

３列目には、その３頭にエーティーマクフィ、レッドモンレーヴ、レイピア、インビンシブルパパを加えた計１５点。頑張れ！ナムラクレア！！