フジテレビの新情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00、初回のみ前7・30）が29日、初回が放送された。

「月曜につながる」をテーマにしたニュース情報番組で、MCには俳優の谷原章介（53）が就任。「オズワルド」伊藤俊介（36）がスペシャルキャスターを務める。進行は同局の鈴木唯アナウンサー（32）が務める。

谷原は「あっという間に『SUNDAYブレイク.』エンディング。唯ちゃんいかがでした？」と振られた鈴木アナは「もう皆さん明るくて、楽しい方々ばっかりだったので、あっという間に終わっちゃいますね、もう」と笑顔。

さらに、谷原は「伊藤さん、きょうの気づぎは？」と質問。伊藤は「今日の気づきですか？朝イチの番組であんな大きな声でツッコまないほうがいいなってことですね」と苦笑。谷原は「本当？あんな声聞けたから、凄く賑やかで良かった」とフォロー。

伊藤は「本当ですか？なんか1人だけ声量が違いすぎて恥ずかしかった」ともらすと、谷原は「なんかうるせえな、とは思いました」とイジリ、笑わせた。

谷原は「ありがとうございました。来週は7時からの放送となります。来週もよろしくお願いいたします」とエンディングを迎えた。

同枠は22日まで政治討論番組「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）を放送。前番組のトーク番組「ボクらの時代」（日曜前7・00）もこの日終了し、両番組の2時間枠で新たな情報として放送される。