日本テレビの佐藤真知子アナウンサー（32）が29日に放送された同局「所さんの目がテン！」（日曜前7・00）で番組を卒業することが発表された。

番組の終盤、サプライズで所ジョージから「もう1つ、VTRが」と振られると、佐藤アナは「えっ？」と驚いた様子。ナレーションで「8年にわたって弾ける笑顔で番組を盛り上げてくれた佐藤真知子アナが本日、目がテン！を卒業します」と発表された。

番組初登場は入社2年目だった2017年8月。初々しい姿が放送された。その後、これまでの番組内での姿が放送された。木こりに扮（ふん）した姿が放送されると「もっと（他に）あったでしょ。（カツラを被った）角刈りが本当に使われるとは」と苦笑いした。

佐藤アナは「ありがとうございます。かがくの里と一緒で、何もないところからみなさんからいろんな所に種をまいていただいて、育てていただいて、ようやく何か一つ実りができたかなと思っています」と感慨深げ。所から「今の方が素敵なんじゃない」と振られると「良かったです」と喜んだ。

最後に花束を受け取り「本当に楽しい8年間でした。本当にありがとうございます。さようなら」と笑顔で締めくくった。