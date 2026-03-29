「広島２−１中日」（２８日、マツダスタジアム）

レーザービームさく裂じゃ！！広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が四回、中堅から衝撃的なバックホームを見せ、ピンチを救った。この日は無安打ながら、同点の八回には勝ち越し劇の起点となる四球も奪取。攻守で存在感は増すばかりで、チームはリーグ３連覇を成し遂げた２０１８年以来８年ぶりの本拠地開幕連勝スタートとなった。

まるでサヨナラ勝ちしたかのような光景だった。球審がアウトを宣告すると、カープナインはベンチを飛び出し、お祭り騒ぎ。三塁ベンチの中日ナインはあっけにとられていた。「自分、肩に自信があるので。（自信は）ありました」と平川。打撃だけでなく、守備でも見る者をひきつけ、度肝を抜く。三拍子そろった規格外ルーキーがスーパープレーを見せた。

試合の流れを左右する重要な局面だった。０−０の四回に先発・ターノックが１死満塁のピンチを背負い、サノーが放った飛球は中堅の定位置付近へ。三走は俊足の岡林で多くの人が１点を覚悟した。その中で中堅手・平川は落下地点に後方から回り込み、助走をつけて捕球。その勢いで本塁へノーバウンドで返球し、岡林を刺した。

チームのピンチを救い、さっそうとベンチに帰ってくるとナインに出迎えられて、雄たけび。「いつも通りやれたって感じです」と笑みを浮かべた。助けられたターノックは「正直打たれた瞬間は点が入ると思ってしまった。だけど平川が素晴らしい送球でダブルプレーを成立させてくれた。本当に感謝しています」と驚きつつ、頼もしい味方に大きな拍手を送った。

前日の開幕戦ではプロ初安打となる同点の２点適時打。大型スイッチヒッターとしての打撃に目が向きがちだが、守備面もキャンプから高い評価を受けていた。際立つのは打球への反応の速さ。新井監督も「打球の追い方一つ見ても、実戦的なセンスを感じる」と早い段階から守備能力の高さを感じ取っていた。

打撃では１−１の八回先頭で左腕・牧野に対して右打席に立つと、粘った末に四球を選び、ファビアンの適時打で決勝の生還。それまで無安打だったこともあり、ノーステップ打法を試行して球を見極めた。指揮官は「打席の中で修正できる選手」とうなずき、守備でのスーパープレーには「捕ってからの速さ、強さ、正確さ。三塁走者は岡林君ですからね。あのビッグプレーはすごかったですね」と手放しで褒めたたえた。

これでチームは新井政権初となる開幕連勝スタート。広島に出現した超新星は次に何を見せてくれるのか−。胸躍る鯉党の期待は膨らむばかりだ。

◆マツダでの開幕連勝発進はＶ３の２０１８年以来 開幕を本拠地マツダで迎えたシーズンで連勝発進を決めたのはリーグ３連覇を達成した１８年以来、８年ぶり。この年は開幕４連勝を記録した。なお、３連覇した１６〜１８年の３シーズンは、いずれもマツダでの開幕で全てカード勝ち越し。また、ビジターを含めれば、横浜でのＤｅＮＡ３連戦が組まれた２２年以来で、この年は開幕６連勝だった。