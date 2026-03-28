「今日好き」田中陽菜（ひなた）、プリーツミニスカで際立つ美脚「脚綺麗すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた田中陽菜（たなか・ひなた）が3月26日、自身のInstagramを更新。同日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女JK「脚綺麗すぎ」プリーツミニスカで制服コーデ
田中は「青春祭2026ありがとうございました」とつづり、「＃高校生」「＃08」などのハッシュタグと共に「青春祭2026」のオフショットを複数枚投稿。イベントで着用した衣装を公開し、サイズ感がゆるめの白のシャツにグレーのミニ丈プリーツスカート、ブラウンのローファーを組み合わせた王道制服コーディネートを披露している。プリーツスカートからは引き締まった脚のラインが映えている。また田中は、恋人の西小路侑汰との2ショットなども公開している。
この投稿にファンからは「ゆるっと感が好き」「脚綺麗すぎ」「美脚羨ましい」「イベントお疲れ様でした」など反響が寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路とカップル成立した。（modelpress編集部）
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◆ 田中陽菜、ミニ丈プリーツスカートから美脚輝く
田中は「青春祭2026ありがとうございました」とつづり、「＃高校生」「＃08」などのハッシュタグと共に「青春祭2026」のオフショットを複数枚投稿。イベントで着用した衣装を公開し、サイズ感がゆるめの白のシャツにグレーのミニ丈プリーツスカート、ブラウンのローファーを組み合わせた王道制服コーディネートを披露している。プリーツスカートからは引き締まった脚のラインが映えている。また田中は、恋人の西小路侑汰との2ショットなども公開している。
◆田中陽菜の投稿に反響
この投稿にファンからは「ゆるっと感が好き」「脚綺麗すぎ」「美脚羨ましい」「イベントお疲れ様でした」など反響が寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路とカップル成立した。（modelpress編集部）
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