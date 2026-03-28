「オールスター感謝祭’26春」出演者第2弾発表「赤坂5丁目ミニマラソン」参戦メンバーも
【モデルプレス＝2026/03/28】4月4日放送のTBS系『オールスター感謝祭’26春』（よる6時30分〜）より、出演者第2弾が発表された。
【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット
5時間半にわたって放送する『オールスター感謝祭’26春』。69回目の放送となる今回は、80人以上の豪華俳優陣や人気芸能人、トップアスリートらが集結しさまざまな企画に挑戦する。
映画「君のクイズ」から中村倫也、神⽊隆之介、「90メートル」から⼭時聡真、菅野美穂、舞台『ハリー・ポッターと呪いの⼦』から吉沢悠、松井玲奈の出演が決定。
さらに名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」には、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美や、過去優勝経験のある菅田琳寧（B&ZAI）、さらにTAKUYA（BUDDiiS）、風見和香（私立恵比寿中学）や坂下真心（NMB48）など健脚に自信のあるメンバーが参戦。そのほか、森脇健児やハリー杉山、小島よしおら常連ランナーも赤坂の街を爆走する。（modelpress編集部）
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◆「オールスター感謝祭’26春」出演者第2弾発表
5時間半にわたって放送する『オールスター感謝祭’26春』。69回目の放送となる今回は、80人以上の豪華俳優陣や人気芸能人、トップアスリートらが集結しさまざまな企画に挑戦する。
さらに名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」には、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美や、過去優勝経験のある菅田琳寧（B&ZAI）、さらにTAKUYA（BUDDiiS）、風見和香（私立恵比寿中学）や坂下真心（NMB48）など健脚に自信のあるメンバーが参戦。そのほか、森脇健児やハリー杉山、小島よしおら常連ランナーも赤坂の街を爆走する。（modelpress編集部）
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