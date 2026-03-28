◇ア・リーグ ブルージェイズ 3X―2 アスレチックス（2026年3月27日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発してメジャーデビュー。9回2死走者なしの第4打席で外角直球を右前へ運び。この日2本目の安打を記録した。続くクレメントの左翼線二塁打で三塁へ進むと、ヒメネスの右前適時打でサヨナラのホームを踏んだ。

2回2死走者なしで回ってきたメジャー初打席は、アスレチックス先発・セベリーノの98.3マイル（約158.2キロ）直球に空振り三振だった。最初の守備機会は4回。三塁前への詰まったゴロを三遊間の守備位置からダッシュして素早くさばき、ランニングスローで間一髪アウトに仕留めた。

0―1で迎えた5回1死走者なしの第2打席は、フルカウントからセベリーノの外角カットボールを見極め、四球でメジャー初出塁。8番・クレメントの二塁打で三進すると、9番・ヒメネスの2点適時三塁打で生還して初得点。岡本の四球が逆転劇のきっかけとなった。

6回にも三遊間の位置でゴロをさばき、7回1死走者なしの第3打席では相手2番手の左腕バーローと対戦。見逃し、空振りで2ストライクと追い込まれたあと、外角へのボール気味のスイーパーをうまく拾って左前へ運び、メジャー初安打を記録した。記念のボールは主砲ゲレロが確保し、岡本がベンチへ戻るとチームメートからハイタッチで次々に祝福されていた。