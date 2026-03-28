200機以上のボーイング787・777に

アメリカのユナイテッド航空が、2027年に導入予定の新たなエコノミークラス「ユナイテッド・リラックス・ロウ」を発表しました。この新シートには北米の航空会社として初導入となる、革新的な機能が備わっています。同社がこのシートを発表した公式Xの投稿は3000万超の表示を獲得しており、SNS上で世界の航空ファンに絶大なインパクトを残しているようです。

【動画】えっ…これがユナイテッド航空に出現の「常識破りのエコノミー」です

「ユナイテッド・リラックス・ロウ」は3列単位での提供となり、レッグレストを座面の高さまで上げることで、離陸後にフルフラット席のように使用できるという座席です。乗客には特注サイズのマットレスパッド、特別サイズの毛布、追加の枕などが提供されます。同社はこの新シートを「お子様連れのご家族、お一人様での旅行、ユナイテッド・エコノミーのリーズナブルな価格に加え、より快適な旅を求めるカップルに最適です」としています。

この新シートは2027年に導入予定で、2030年までに200機以上のボーイング787・777に装備される計画です。座席はユナイテッド・エコノミーとユナイテッド・プレミアムプラスの間に位置し、各機体につき最大12組、設定される予定とのことです。

この投稿をXで見たSNSユーザーからは「ユナイテッドスゴい！」「ユナイテッド航空が飛行機に乗ったことのある人なら誰もが欲しがるサービスを作り上げた」「そうだよ、こういうのが欲しかったんだよ」「これはゲームチェンジャーになるかも」「上位クラスよりいいのでは？」といったコメントが世界中から寄せられています。