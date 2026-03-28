篠原涼子主演 日本テレビ系日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。3月29日（日）よる11時より最終回を放送する。

3月22日（日）に放送した第9話では、道を踏み外し、悪女へと変貌した冬木こずえ（篠原涼子）が、ついに日下怜治（ジェシー）を脱獄させる計画を実行。物語が結末に向けて走り出した。

最終回の放送を前に、舞台となった氷川拘置所に収容されていた未決拘禁者・死刑囚・受刑者役を演じた知英、高橋努、尾碕真花、沢村玲（ONE N' ONLY）、河内大和、久保田悠来、小久保寿人、団長安田（安田大サーカス）、カルマが次々とクランクアップした。

未決拘禁者のパク・ハユン役を演じた知英は、日本の連続ドラマには約7年ぶりの出演となった。「久しぶりの日本のドラマだったのですが、変わりのない温かい気持ちでみなさんが迎えてくれました」と振り返り、「ハユンはまるで自分みたいなところがあって、いろんな気持ちになりました。みなさんと一緒に共演できて本当に嬉しかったです」と喜びを言葉にした。

未決拘禁者・渡海憲二役の高橋は「3ヶ月半、お世話になりました。ずいぶんとかっこよく撮っていただいてありがとうございました」と感謝し、撮影が続くメンバーやスタッフたちに「残りの撮影もケガや体調に気を付けてがんばってください」とエール。

未決拘禁者の羽田美波役を熱演した尾碕は「暴れて吠えて始まり、最後も、落ち着いたかなと思ったらまたちょっと吠えて怒って終わるという、狂犬のような美波だったのですが、どこか憎めないキャラクターを最後まで演じることができて、すごく楽しかったです」と充実した表情。

トランスジェンダーの未決拘禁者・内村優という難役に挑戦した沢村は「初のゴールデンプライム帯のレギュラーだったのですが、この作品に携われたことを誇りに思って、これからの俳優人生をがんばっていきたいと思います」と本作への参加が特別な体験になったことを語った。

3月29日（日）よる11時より放送の最終回では、こずえと怜治が塀の外へ脱獄することで、多くの未決拘禁者・死刑囚・受刑者たちを巻き込み進んできた禁断の脱獄劇が加速し、生き残った収容者たちもそれぞれの結末を迎えていく。

最終回 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/

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■知英 コメント

パク・ハユン：未決拘禁者/殺人未遂容疑 役

「久しぶりの日本のドラマだったのですが、変わりのない温かい気持ちでみなさんが迎えてくれました。冬の撮影で寒かったのですが、心が温まる現場で、とても楽しかったです。ハユンはまるで自分みたいなところがあって、いろんな気持ちになりました。みなさんと一緒に共演できて本当に嬉しかったです」

■高橋努 コメント

渡海憲二：未決拘禁者/殺人容疑 役

「3ヶ月半、お世話になりました。ずいぶんとかっこよく撮っていただいてありがとうございました。残りの撮影もケガや体調に気を付けてがんばってください」

■尾碕真花 コメント

羽田美波：未決拘禁者/大麻取締法違反容疑 役

「暴れて吠えて始まり、最後も、落ち着いたかなと思ったらまたちょっと吠えて怒って終わるという、狂犬のような美波だったのですが、どこか憎めないキャラクターを最後まで演じることができて、すごく楽しかったです」

■沢村玲（ONE N' ONLY） コメント

内村優：未決拘禁者/傷害容疑 役

「シリアスな作品ではあったのですが、現場のスタッフのみなさん、共演者のみなさんが本当に温かかったです。初のゴールデンプライム帯のレギュラーだったのですが、この作品に携われたことを誇りに思って、これからの俳優人生をがんばっていきたいと思います」

■河内大和 コメント

鎧塚弘泰：死刑囚/殺人罪 役

「拘置所の中にいるときは独りでずっと寂しかったのですが、ここ数日みんなと一緒でめちゃくちゃ楽しくて終わりたくないです。みなさん、残りの撮影をがんばってください。ドラマを見るのを楽しみにしています」

■久保田悠来 コメント

沼田貴史：未決拘禁者/殺人容疑 役

「いつも刺激的でした。みなさんが沼田をいじってくださり、ありがとうございました。願わくば、もう少し沼田の私服姿を見せたかったのですが、ワンシーンで終わってしまいました（笑） またみなさんとご一緒できるように頑張ります」

■小久保寿人 コメント

西城直哉：未決拘禁者/殺人容疑 役

「最後に暴れすぎてすみません。このシーンでクランクアップを迎えられて楽しかったです。クセが強い俳優陣たちばかりの中で日々芝居ができて面白かったです」

■団長安田（安田大サーカス） コメント

小豆務：受刑者/窃盗罪 役

「一番恥ずかしいNGは『怜治さん』というときに『小豆さん』と言ったことです。それで、怜治が俺を指さすという。それが一番恥ずかしかったです」

■カルマ コメント

河北竜馬：未決拘禁者/詐欺容疑 役

「本当にすてきな現場でした。題材が題材なだけにシリアスかと思ったのですが、ハッピーな現場でいろいろと助けていただきました」

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

▼番組公式SNS

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