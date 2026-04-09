◇セ・リーグ巨人2−1広島（2026年4月8日マツダ）【記者フリートーク】スマートな振る舞いだった。3月の福岡遠征。取材を終え、記者仲間と水炊き店へ向かった。ドアを開けると巨人・泉口が先客でいた。軽いあいさつを済ませ別テーブルで食事を楽しんでいると、「お先に失礼します」とわざわざ声をかけてくれてから退店していった。しばらくして会計しようとすると店員に「泉口さんから頂いております」と伝えられた。阿