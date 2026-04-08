アサヒ飲料株式会社より、「カルピス」ブランドの新作として「ひと搾りレモンのラッシー＆カルピス」が新登場。4月21日より全国で期間限定発売され、販売期間は7月までを予定しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本商品は、レモン果汁を加えたラッシーとおなじみの「カルピス」を組み合わせた新しい乳性飲料です。カルピス特有の親しみやすい甘ずっぱさをベースにしつつ、ラッシーならではのまろやかな