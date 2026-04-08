俳優の町田啓太が８日に自身のＳＮＳを更新。イメージ激変の最新ショットに話題が集まっている。町田はインスタグラムに「Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「九条の大罪」オフショット」とつづり、金髪ヘアで背中や両腕にびっしりとタトゥーが入った姿の写真を複数枚アップ。黒のＴシャツを着て花束を抱えた姿や車の運転席に座っている様子、犬と笑顔で戯れる姿などを披露した。この投稿にファンからは「かっっけぇぇ〜！！」「ギャッ