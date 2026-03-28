ザ・ノース・フェイス最新シューズのテクノロジーを街履きに。個性的な4モデルどれ選ぶ？

地面からの衝撃を前に進む力へ変える厚みのあるゆりかご状のミッドソール、足のねじれやブレを抑制する3Dプレート、高いグリップ力でしっかり地面を捉えるアウトソールと、着地のエネルギーをロスなく推進力に変えて安定感のある走りや歩行をサポートする、ザ・ノース・フェイスが開発した多層構造のソールユニット“VECTIV（ベクティブ）”。

元はロングディスタンスのトレイルランニング向けに開発され、現在はロードランニングにも応用されているハイパフォーマンスシューズの最新テクノロジーが、今度はシーンを変えて街履きのスニーカーに!!

▲「VECTIV Breeze DCF」

VECTIVを搭載した新たなライフスタイルコレクションがローンチ。「VECTIV Breeze DCF」（3万3000円）、「VECTIV Breeze 2」（2万3980円）、「VECTIV Supple GORE-TEX」（2万8600円）、「VECTIV Supple」（2万2550円）の4モデルをラインナップしています。

まずはスニーカースタイルの2足を紹介。「VECTIV Breeze DCF」は足首から甲の部分にかけてフィット感にすぐれたニット編みアッパーを採用したソックススニーカータイプ。通気性の高さが特徴で、アッパーに使われたメッシュ素材が内部のムレを逃がしてくれます。

面白いのがアッパーに脱着可能なDyneema（ダイニーマ）カバーで、足の甲の部分をしっかりガードしつつ簡易的なレインカバーとして雨で濡れるのを防いでくれます。また、アウトソールにはウェットな路面でも高いグリップ力を発揮するSurfaceCTRLラバーアウトソールを採用し、雨天時の歩行も安心です。

カラーはブラックとホワイトの2色で、サイズ展開（ユニセックス）は23.0〜29.0cm（ハーフサイズ展開なし）。個性的なデザインなのでファッションのアクセントに取り入れるのもアリ。足元が主張されるハーフパンツや七分丈との相性はバッチリです！

▲「VECTIV Breeze 2」

「VECTIV Breeze 2」はデザインと機能性のバランスがとれた軽やかなハイテクスニーカータイプ。クイックシューレースとマグネットエンドによるスムーズな着脱が持ち味で、アウトドアなどの脱ぎ履きが多いシーンでもストレスを感じることはありません。

片足約300g（9インチ）という軽さとムレの少ない高通気アッパーは長時間の歩行にも最適で、ウォーキングや街ブラにも向いているかも。

カラーはマッシュルーム（ダークグレー系）、ガーデニアホワイト、ブラックの3色で、サイズ展開は23.0〜29.0cm。タウンユースにもアウトドアシーンにも馴染む、汎用性の高いデザインは1足あれば重宝するはず。

お次はスリッポンタイプの2足。

▲「VECTIV Supple GORE-TEX」

「VECTIV Supple GORE-TEX」はアッパーに防水透湿性を備えるGORE-TEXメンブレンを採用した、雨天時にはレインシューズにもなる防水スリッポン。フィット感の高いニットアッパーによる快適な履き心地と、防水性を両立しているのが特徴。

サッと履いてすぐに出かけられるスリッポンならではの気軽さが魅力で、かかとのウェビングテープによって着脱がスムーズに。普段履きとしてはもちろん、ちょっとそこまでのプチ外出にもぴったり！ カラーはブラックの1色で、サイズ展開は23.0〜29.0cm。落ち着きのあるシンプルなデザインなので雨の日の通勤に履いていってもよさそう。

▲「VECTIV Supple」

「VECTIV Supple」は柔軟かつフィット感のあるニットアッパーを採用した、スリッポン仕様のリラックスシューズ。見た目はただのスリッポンに見えても、しっかりVECTIVを搭載しているので、歩行時の安定感は抜群。お散歩やウォーキングにも◎。

カラーはマッシュルーム、ホワイト、ブラックの3色で、サイズ展開は23.0〜29.0cm。気軽に履いて出かけられるので、玄関に置いてあると自ずと出番が増えそうなヘビロテ候補な1足です。

スニーカースタイルでありながらハイパフォーマンスシューズのテクノロジーが詰め込まれた、毎日の移動を快適にサポートしてくれる、ザ・ノース・フェイスの新たなライフスタイルコレクション。雨天時やお散歩用などシーンやスタイルに合わせた4種類のラインナップは、1足だけじゃ物足りないかも？

>> ザ・ノース・フェイス「VECTIV LIFESTYLE COLLECTION」

＜文／GoodsPress Web＞

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