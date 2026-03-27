王林が3月27日、自身のInstagramを更新。ライブイベントでのミニスカワンピ衣装を披露している。

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王林は、3月25日に赤羽ReNY alphaにて開催された歌とダンスの融合イベント『Move』に出演。翌日、王林はInstagramに「@move_live_event きのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました...ふぇん♡ありがとうございました！」と報告し、ステージ衣装のデニムを重ねた白のノースリーブミニワンピ姿を披露。ウインクをしてポーズを決めたり、カメラを見つめるショット、顔に蝶などが散りばめられたメイクや華やかなアクセサリーが確認できるフェイスアップの動画、最後は出演者たちとの集合写真を投稿している。

王林は「こんなあったかいLiveないんじゃないかってくらいの、ダンサーのみんなからアーティストの皆さん、お客さんも輝く場所 ステージから見えるみんなの顔がほんとに優しくて、とってもたのしかったなぁ」と振り返り、「また会いましょう」とメッセージを綴った。

コメント欄には、「爆美女！」「どんどん綺麗になりますね」といったコメントが寄せられている。

（文=本 手）