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食事介助の負担減！舌で潰せる滑らかさと塩分控えめを両立した美味しい介護食の秘密

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が「【介護食 工場1日体験】介護職が介護食の裏側密着してみたら知らない世界が溢れてた・・・」と題した動画を公開しました。動画では、美味しいと話題の介護食「ふるる」の製造工場に潜入し、舌で潰せるムース食の裏側に迫っています。



はたつんさんが工場で見学したのは、普通の食事をムース状にするこだわりの工程です。調理された肉じゃがやチンゲンサイのからし和えに、水ではなく「出汁」を加えてミキサーにかけることで、旨味を保ちつつ塩分を控えめにできる工夫が紹介されました。カップ詰めの作業を体験した後、出来立てのムース食を実食。すき焼き風のムースを一口食べたはたつんさんは、「脳がバグる」「頭には肉があるんです」と、見た目と味のギャップに驚きの表情を見せました。



さらに動画では、実際の介護現場で働くスタッフにもインタビューを実施。とろみ食やゼリーよりもムース食が好まれる理由や、利用者の方々が食事を楽しんでいるエピソードが語られました。後半にはパッケージ化された「エビチリ」や「鳥照り煮」「黒ゴマプリン」を試食し、料理ごとの特徴がしっかり感じられる点や、高齢者に必要な栄養素が考えられている点に感心しています。



毎日の食事介助や在宅介護の献立作りに悩む方は、進化を続ける介護食を取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・通常の食事（すき焼き、チンゲンサイのからし和えなど）

・出汁（かつお出汁など）

・調味料（からし、味噌など）



［作り方］

1. 普段食べているような食事（おかず）を調理する。

2. 出来上がった食材と出汁を合わせてミキサーにかける。水ではなく出汁を使うことで味が薄まるのを防ぐ。

3. ミキサーにかけた食材をしっかりとこす。

4. 用途に合わせて調味料を加え、味の調整を行う。

5. ムース状になった食事をカップに詰め、パッケージングして完成。