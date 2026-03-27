この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が「【介護食 工場1日体験】介護職が介護食の裏側密着してみたら知らない世界が溢れてた・・・」と題した動画を公開しました。動画では、美味しいと話題の介護食「ふるる」の製造工場に潜入し、舌で潰せるムース食の裏側に迫っています。

はたつんさんが工場で見学したのは、普通の食事をムース状にするこだわりの工程です。調理された肉じゃがやチンゲンサイのからし和えに、水ではなく「出汁」を加えてミキサーにかけることで、旨味を保ちつつ塩分を控えめにできる工夫が紹介されました。カップ詰めの作業を体験した後、出来立てのムース食を実食。すき焼き風のムースを一口食べたはたつんさんは、「脳がバグる」「頭には肉があるんです」と、見た目と味のギャップに驚きの表情を見せました。

さらに動画では、実際の介護現場で働くスタッフにもインタビューを実施。とろみ食やゼリーよりもムース食が好まれる理由や、利用者の方々が食事を楽しんでいるエピソードが語られました。後半にはパッケージ化された「エビチリ」や「鳥照り煮」「黒ゴマプリン」を試食し、料理ごとの特徴がしっかり感じられる点や、高齢者に必要な栄養素が考えられている点に感心しています。

毎日の食事介助や在宅介護の献立作りに悩む方は、進化を続ける介護食を取り入れてみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・通常の食事（すき焼き、チンゲンサイのからし和えなど）
・出汁（かつお出汁など）
・調味料（からし、味噌など）

［作り方］
1. 普段食べているような食事（おかず）を調理する。
2. 出来上がった食材と出汁を合わせてミキサーにかける。水ではなく出汁を使うことで味が薄まるのを防ぐ。
3. ミキサーにかけた食材をしっかりとこす。
4. 用途に合わせて調味料を加え、味の調整を行う。
5. ムース状になった食事をカップに詰め、パッケージングして完成。

YouTubeの動画内容

01:00

普通の食事から作る！ムース食の製造工程を見学
03:01

はたつんが体験！完成した食事をカップに詰める作業
04:40

「脳がバグる」出来立てムース食のすき焼きを実食
07:18

介護現場のリアルな声！利用者さんに人気の理由
12:28

エビチリや鳥照り煮も！パッケージ化された商品を実食

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