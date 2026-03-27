「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」ってどんな施設？

「TAKANAWA GATEWAY CITY」にオープンした「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」は、「100年先へ文化をつなぐ」をミッションに掲げた文化創造の拠点。

施設名の「Narratives=物語」にはこの場所から生み出された物語を世界と共有し、未来へ繋いできたいという思いが込められています。また、「MoN」にはさまざまな物語に触れたことで生まれる「問」と、未知のものや文化に触れることで新しい可能性を開く「門」というふたつの意味があるそう。

地上6階、地下3階の館内は、約1500平方メートルの展示空間やシアター空間、約100畳の畳空間、4つのレストラン&ショップ、足湯テラスなどがある屋上空間、3ヵ所の展示ラボなどで構成されています。

2階のエントランスではシーズンテーマの掲示や特別展示を開催。取材時は多くの提灯が特徴的な「Life as Culture 生きるは、ブンカだ」が展示されていました。

地下1〜3階にある「Box1000」は、ステージ前面にLEDを完備したシアター空間。新感覚のライブパフォーマンスや舞台、映画などを上映する予定とのこと。

こけら落とし公演は、マンガをライブパフォーマンスで体験する「MANGALOGUE(マンガローグ)：火の鳥」。

Photo: Yasuyuki TAKAKI

4階には約100枚の畳が美しい空間「Tatami」で和楽器の生演奏が行われていました。ここでは日本文化と最新テクノロジーをかけ合わせた新感覚の体験を楽しめるそうです。

Photo: Yasuyuki TAKAKI

5階には施設で最も広い展示スペース「Box1500」があり、現在は9月23日（水）まで「ぐるぐる展-進化しつづける⼈類の物語」を展示。⼈類の進化を⽀える普遍的な形である「ぐるぐる」をテーマに、アート、社会、伝統⽂化などを展示してします。

「Box1500」のエントランスには展示に合わせたミュージアムショップを併設。展示ごとに商品は入れ替わる予定なので、お気に入りを見つけたら即買いがマストです。

無料で足湯が楽しめる「足湯テラス」／Photo: Yasuyuki TAKAKI

お月見などイベントが開催される「月見テラス」／Photo: Yasuyuki TAKAKI

6階には高輪のビル群を一望できる眺望空間、「足湯テラス」が広がっています。同階にはレストランの「MoN Garden Restaurant “LAUBE”」や、月見や花見といったイベントを開催する「月見テラス」もあり、館内散策の休憩場所として利用するのにぴったりです。

ゆったりくつろげるカフェやレストランも要チェック

先述の6階「MoN Garden Restaurant “LAUBE”」に加えて、3階の「MoN Kitchen by Spiral」、1階の「MoN Park Cafe by Spiral」といったグルメスポットが点在。それぞれ趣向の異なるカフェ・レストランなので、シーンに合わせて使えるのがうれしいポイントです。

「MoN Park Cafe by Spiral」ではコロネやコーヒーなど軽食がいただけます。

隈研吾氏がデザインした「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」の外観ファサードをイメージした4種のコロネが看板メニュー。「抹茶とピスタチオクリーム スパイラルコロネ」800円といったスイーツ系や、「アボカドとサーモンのスパイラルコロネ」1100円といった惣菜系のコロネが揃います。カウンター席にはコンセントもあるので、ゆっくりカフェ時間を満喫できそうです。

ちなみに施設内のところどころに配されたベンチなどのインテリアは、元高輪築堤の廃材を使用したものなど、それぞれに物語があります。写真のベンチは2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）日本政府館（日本館）に展示された、3Dプリンタが藻類とバイオプラスチックを混ぜ合わせた特殊な素材で作られた「藻類スツール」。ぜひ館内で探してみてはいかがでしょうか。

趣向を凝らした展示だけでなく、リラックスできるパブリックスペースや、カフェレストランを併設しているので、ゆったり自分のペースで楽しめそうな「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」。買い物や食事、新感覚の体験が楽しめる「TAKANAWA GATEWAY CITY」の目玉のひとつになりそうです。



■MoN Takanawa: The Museum of Narratives（もん たかなわ ざ みゅーじあむ おぶ ならてぃぶず）

住所：東京都港区高輪3-16-1 TAKANAWA GATEWAY CITY内

TEL：0570-022-030（代表）

営業時間：10〜21時※店舗により異なる

料金：プログラムにより異なる

定休日：毎月第2火曜



Text：Maui Hara



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