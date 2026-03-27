テレビ朝日が手掛けた東京・有明の複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK （東京ドリームパーク）」が3月27日に開業。オープン記念としてABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の特別イベントが同施設内の屋上広場にて行われ、集まった観客とコミュニケーションを取るなどで盛り上がりを見せた。

【映像】“はるねね”カップル、成立の瞬間！仲良しハグも

この特別イベントには、『今日好き』の「チェンマイ編」でカップルになったしゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）の“しゅんゆま”カップル、「テグ編」のゆうた（西小路侑汰）とひなた（田中陽菜）の“ゆうひな”カップル、「マクタン編」のかなと（河村叶翔）とりのん（相塲星音）“かなりの”カップルの3組と、番組MCのNON STYLE・井上裕介が出演。会場の後方からカップル3組が姿を表すと、集まったオーディエンスからは黄色い歓声が上がった。

さらにサプライズとして「卒業編2026」でカップルになったばかりのはると（今井暖大）とねね（時田音々）の“はるねね”カップルの参加がアナウンスされると、会場にはどよめきが起きた。同じく会場後方から“はるねね”カップルが姿を見せると、興奮気味に喜ぶ観客の姿もあった。

イベントでは集まった観客のためプレゼントを作成し、それを客席に配送する「初めての共同作業！愛の宅配便」、“力が強そうな人”など観客の中からお題に沿った人物の目利きを行い、ステージに連れてくる「カップル対抗！借り人競争」といった、観客参加型のゲーム企画が展開。その中では『今日好き』ファンだという小さな女の子が参加する場面も。その可愛らしい姿に『今日好き』メンバーは「かわいい〜」などとメロメロになり、MCの井上は「本当に幅広い世代に愛される番組になってるね！」と感謝していた。

またイベントの中では4月6日より配信スタートの『今日好き』新シーズン「クライストチャーチ編」の主題歌「春に舞う」を手掛ける、Adoのビデオメッセージが公開される場面も。風は少し吹いていたものの、天気にも恵まれたこのイベント。全てのプログラムを終え、井上が「こうしてお客さんと近くで触れ合って声援をいただけるとうれしいよね」と語ると、『今日好き』メンバー一同は「うれしい！」と晴れやかな笑顔を浮かべていた。

そして最後は、8月10日に同じ東京ドリームパークにてイベント「今日好き 夏祭り」が開催されることがアナウンスされた。こちらの詳細は徐々に発表されていく予定だ。全てが終わると、『今日好き』メンバーは集まった観客を“お見送り”して、貴重な番組ファンとの触れ合いの時間を楽しんでいた。



取材・撮影：中山洋平