初回に見逃し三振と思われたが…ボール判定に

【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手が26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発し、6回5安打2失点で勝利投手となった。初回には新採用の「ABSチャレンジシステム」で判定が覆る場面もあり、投手としての印象を語った。

新ルールにも動揺しなかった。初回1死からキャロルを見逃し三振に抑えたかと思われたが、今季から導入された「ABSチャレンジシステム」（通称ロボット審判）でボールに覆った。それでも慌てることなく、左飛に打ち取った。

山本はABSシステムについて問われるとについて「もちろん不利になったり、有利になったりはあると思いますけど、正しいジャッジをしてもらえるというのは、すごい僕は好きだなと思います」と好意的に受け止めていた。

この日、4回に先制2ランを浴びるが、大崩れすることなく安定した投球を披露。その後は味方打線が逆点に成功。昨年のワールドシリーズMVP右腕は、6三振を奪う内容で2年連続で開幕戦白星を飾った。（Full-Count編集部）