25日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN （SVリーグ女子）のアランマーレ山形は、セッターの石盛めるも（27）が2025-26シーズンをもって退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

愛知県出身の石盛は龍谷大学卒業後、2021年にA山形へ入団。5シーズンにわたりセッターとしてチームを支えた。今季は現在までSVリーグ女子のレギュラーシーズン40試合でベンチ入りしている。

石盛はクラブを通じてコメントをしている。

「この度、アランマーレ山形を退団することを決断いたしました。5年前、このチームなら自分は成長できるとそう思えたことが、入団を決めたきっかけでした。そして、たくさんの方と出会い、さまざまな経験と学びを重ねる中で、当初思い描いていた以上に成長させていただきました。苦楽を共にし、どんな時も寄り添い応援してくださるshipmateの皆さまのおかげで、何度も前を向くことができました。アランマーレ山形を支えてくださるパートナー企業の皆さま、関係者の皆さまには、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。皆さまの存在は、私にとってこれからもずっと頑張る原動力です」

「そして、選手・スタッフ全員が仲間想いの、こんなにも温かいチームで5シーズンプレーができたことを心から幸せに感じています。残りの試合も私らしさ全開で、最後の最後まで皆さまからいただいたたくさんの愛をお返しできるよう、精一杯頑張ります。引き続き応援よろしくお願いいたします」

現在、3勝37敗でリーグ最下位のA山形。退団する石盛と共に、残るレギュラーシーズン4試合を悔いなく終えたいところだ。