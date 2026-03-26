こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月26日は、音と光で快適な目覚めを演出する、JBL（ジェービーエル）のアラームクロック搭載のBluetoothスピーカー「HORIZON 3」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

JBL HORIZON 3 Bluetooth ワイヤレス スピーカー/アラームクロック/アンビエントライト搭載/ワイドFM対応/バッテリー非搭載/給電用USB Cポート搭載/ブラック JBLHORIZON3BLKJN 14,100円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

光と音で起きる新習慣。JBLの光る目覚まし「Horizon 3 with FM」が15％オフで過去最安に！

“音”だけでなく“光”でも目覚める新感覚アラーム。JBL（ジェービーエル）の「Horizon 3 with FM」は、徐々に明るくなるアンビエントライトと高音質サウンドで自然な目覚めをサポート。

今なら15％オフの過去最安で手に入るチャンスです

本製品の最大の魅力は、アラーム前に徐々に明るくなるアンビエントライト機能。まるで日の出のように部屋を照らし、体を自然に覚醒へ導きます。

JBLならではのクリアでバランスの取れたサウンドにより、お気に入りのプレイリストやFMラジオ、鳥のさえずりなどを心地よく再生。

単なる目覚まし時計ではなく、朝の体験そのものをアップデートしてくれる1台です。

視認性と操作性も抜群。毎日使いやすい設計も◎

視認性にも優れ、4インチの大型ディスプレイで時刻をひと目で確認可能。操作面では、直感的に使える回転式コントロールノブとソフトタッチボタンを採用しており、暗い寝室でも迷わず扱えます。

さらにFMラジオ機能も搭載し、情報収集やリラックスタイムにも活躍。これだけの機能を備えながら、今回は過去最安クラスの価格で手に入る点も見逃せません。

光・音・操作性のすべてが揃った次世代アラームクロック。「Horizon 3 with FM」は、自然な目覚めと快適な使い心地を両立した1台です。過去最安の今こそ、朝の質をアップデートする絶好のタイミングです。

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なお、上記の表示価格は2026年3月26日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp