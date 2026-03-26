泣きやまない生後1カ月の息子に腹が立って頭部殴り殺害→山中に遺棄　30代男に懲役13年【韓国】

韓国で生後1カ月の息子が「泣きやまない」という理由で殺害し、山中に遺棄した30代の男に懲役13年の実刑判決が言い渡された。

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3月25日、法曹界によると、大邱（テグ）地裁・刑事11部（イ・ヨンチョル部長判事）は児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法違反（児童虐待殺害）の罪で拘束起訴された30代の男Aに対して懲役13年を言い渡し、80時間の児童虐待治療プログラムの履修などを命じた。

Aは昨年9月10日、大邱市達城郡（タルソングン）の自宅で、生後42日の息子が眠らずに泣きぐずることに腹を立て、頭部を殴って殺害した疑いがある。また、死亡した息子を自宅近くの山中に遺棄した疑いも併せて持たれている。Aは犯行後に自首した。

裁判所は「息子を殺害する意図はなかった」というA側の主張を退けた。裁判部は「体重100kgを超えるA被告が、生後42日でわずか4kgの息子を強く殴れば、死亡する可能性があるのは誰にでも予想できたことだ」とし、殺人の「未必の故意」が認められると指摘した。

続けて、「被告の妻が友人と交わしたメッセージなどの内容から、日常的な虐待の形跡が認められる」とし、「A氏は犯行後に自首こそしたが、反省よりも自身の勾留の有無など、身の安全に強く固執していたようだ」と批判した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

一方で、確定的な殺意をもって犯行に及んだわけではない点、残された子どもを養育しなければならない点、犯行後に自首した点などを考慮し、量刑を決定したと付け加えた。

（記事提供＝時事ジャーナル）