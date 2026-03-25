皆川明が初めて手がけたステンドグラス！ 日本交通文化協会「生命の根（いのちのね）」

記事ポイント ミナ ペルホネン デザイナー皆川明氏が初めて手がけたステンドグラス作品81種類の色彩と2,759枚のガラスピースで富山の自然の恵みを表現あいの風とやま鉄道・富山駅 中央改札口横に設置 ミナ ペルホネン デザイナー皆川明氏が初めて手がけたステンドグラス作品81種類の色彩と2,759枚のガラスピースで富山の自然の恵みを表現あいの風とやま鉄道・富山駅 中央改札口横に設置

あいの風とやま鉄道・富山駅 中央改札口横に、大型ステンドグラスによるパブリックアートが設置されています。

ミナ ペルホネン デザイナーの皆川明氏が原画・監修を手がけた作品「生命の根（いのちのね）」で、2026年3月18日より公開中です。

日本交通文化協会「生命の根（いのちのね）」

設置場所：あいの風とやま鉄道 富山駅 中央改札口横規模：縦4.5m・横3.9m（内照式ステンドグラス）原画・監修：皆川 明（ミナ ペルホネン デザイナー）企画：公益財団法人日本交通文化協会制作：クレアーレ熱海ゆがわら工房公開日：2026年3月18日

日本交通文化協会とあいの風とやま鉄道が、日本宝くじ協会の「社会貢献広報事業」の助成を受けて設置したパブリックアートです。

日本交通文化協会にとって564作品目の企画となっています。

皆川氏が描き下ろした原画には、富山の空・海・山・土地といったあらゆる自然環境からの恵みが湧き上がり、根のように広がって暮らしに繋がる姿が表現されています。

富山に息づく自然や美しい景観、工芸などの有形無形の文化資産を、住む人や訪れる人々が大切に想える環境であってほしいという願いが込められた作品です。

手吹きガラスによる繊細な色彩表現

本作品にはドイツの職人が手吹きでつくるアンティークグラスを使用しています。

色彩は81種類、ピース数は2,759枚にのぼる大作です。

原画の心象を再現するため、手吹きガラスならではの微妙な色合いを活かしながら緻密な割り付けでガラスを切り分けています。

さらにサンドブラストによる濃淡の表現やエナメルによる絵付けにより、もとのガラスにはない色彩の重なりやにじみが加わります。

白の背景を構成するガラスには4つのテクスチャーを使い分け、自然のエネルギーが湧き上がり広がる様子を立体的に演出しています。

皆川氏が直接色ガラスに筆でマスキング材を施し、そのタッチを活かすように周囲の色を削ることで、同氏の息づかいがそのままガラスに宿ります。

こうした技術と感性の積み重ねが、富山を慈しみ行き交う人々を温かく迎え入れる穏やかな空間を生み出しています。

原画作家 皆川明氏

皆川明氏は、ファッション・テキスタイルブランド「ミナ ペルホネン」の創設者でありデザイナーです。

1995年に前身となる「ミナ」を設立し、ハンドドローイングを主とする手作業の図案によるテキスタイルデザインを中心に活動しています。

衣服をはじめ家具や器、店舗や宿の空間ディレクションなど日常に寄り添うデザインを幅広く手がけ、毎日ファッション大賞やフィンランド獅子勲章騎士一級章など数々の受賞歴を誇ります。

本パブリックアートは、日本宝くじ協会の「社会貢献広報事業」の助成を受けて整備されています。

駅の利用者や富山を訪れる人々にとって、日々の活力を感じられる場です。

富山の自然の恵みを81種類の色彩と2,759枚のガラスピースで表現した、圧巻の大型ステンドグラスとなっています。

皆川明氏の繊細なタッチがそのままガラスに写し出された、唯一無二のパブリックアートです。

富山駅の新たなシンボルとして、駅を訪れるすべての人が楽しめます。

大型ステンドグラス「生命の根（いのちのね）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「生命の根（いのちのね）」はどこで見られますか？

A. あいの風とやま鉄道 富山駅の中央改札口横に設置されており、2026年3月18日より公開されています。

Q. ステンドグラスの大きさと使用されているガラスの枚数は？

A. 縦4.5メートル・横3.9メートルの内照式ステンドグラスで、81種類の色彩による2,759枚のガラスピースで構成されています。

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