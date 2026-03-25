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セミコン業界をリードする企業、Arm。そのArmが初めてとなる自社チップ「Arm AGI CPU」を発表しました。

Arm AGI CPUは、エージェンティックAI向けにより高い性能を発揮する、大規模AIインフラのためにデザインされたチップ。Meta、OpenAI、SK Telecom、SAP、Cloudflareなどが、ローンチパートナーとして挙げられており、一部企業ではすでにArm AGI CPUのAIデータセンター導入を計画中とのこと。

Armってチップの会社じゃないの？

Armという名前くらいは知っているという人にとっては、Arm初の自社チップというニュースに違和感を持つ人もいるのでは？

Armはチップ開発にはなくてはならない存在であり、長く業界を牽引しています。が、実はArmはチップ自体は作っていなかったのです。Armのビジネスはチップの設計図を作ること。この設計図を販売・ライセンス契約する企業であり、実際のモノを作っていたのは他のチップメーカーでした。

しかし、ついに長年のチップノウハウを活かし、物理的にArm印の自社チップを作ることにしたというのが今回のニュース。背景にはAI急成長によるチップ需要拡大があります。

業界的には非常に大きなニュースであり、サンフランシスコで開催されたArm AGI CPU発表会には、NvidiaのJensen Huang CEOやAmazonの上級副社長James Hamilton氏、Google AIインフラ部門長のAmin Vahdat氏からお祝いのビデオレターが届いていたとのこと。

CPU不足がAI成長のボトルネックになると懸念されている今、ArmチップはAI業界あげての大歓迎なのです。

Source: ARM