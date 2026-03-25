アイドルの天羽希純さんのSPA!グラビアン魂デジタル写真集「天羽希純「明るいドラマ」がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】まぶしい笑顔の天羽希純さん

同作は、週刊SPA!のグラビアコーナー「グラビアン魂」で掲載しきれなかったカットを収録したデジタル写真集です。



キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛される”きすみん”こと天羽希純さん。今回もその脱ぎっぷりは健在です。公開された誌面カットでは、天羽さんの柔らかな表情を捉えたカットのほか、リビングや浴室で撮影されたショット、ヘッドフォンを使った大胆過ぎるカットなどを見ることができます。



売れっ子の美ボディが満載な同写真集。ニットのワンピースを脱ぐと、こぼれてしまったバストから目が離せません。リビングやお風呂ではしゃぐ彼女を堪能できるシーンが目白押しです。中でも、豊かなバストにヘッドフォンを当てたドアップのカットは圧巻。さらに羽衣を持つバックショットでは、形の良いまん丸お尻が丸見えです。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：塩田結香（JULLY） スタイリング：工藤沙恵（ミタケイショウ））



【天羽希純さんプロフィール】

東京都生まれ。T164。キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛されるグラビアアイドル。所属していたアイドルグループ「#2i2」が2025年末をもって解散。最新写真集『BONUS』（集英社）が発売中。公式X（@amau_kisumi）、公式Instagram（@amaukisumi）