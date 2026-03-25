「お互い100合ぐらい飲んで」ギャルモデルが人気芸人と破天荒すぎる飲み会
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#12が24日放送された。#12の番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」が完結し、運命の最終告白が行われた。
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1人の男性に4人のギャルが同時に告白する衝撃の事態が発生。そんな中、見事カップル成立となった1組が熱い抱擁と“誓いのキス”を交わす結末に、スタジオは大興奮となった。
スタジオでは、ゲストのAKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカの意外な交友関係が明らかに。プライベートでの飲み仲間を聞かれた入山は、「舞台共演したモト冬樹さんとハマカーンの浜谷健司さん」と、意外な大物タレントや芸人の名前を挙げる。「どういう話をする？」という質問に対しては、「『最近ちょっと髪の毛生えてきたんだよね』とか...」と、リアルな会話の内容を明かし、MC陣の笑いを誘った。
一方、今井はお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介と仲が良く、よく一緒に飲んでいると告白。「『飲める飲める言って全然飲まないやんか』って言われて、アンジェもカチーンってきた」という今井は、日本酒を「お互い100合ぐらい飲んで」と破天荒すぎる飲み合いバトルに発展したことを明かした。
MC陣から「100合！？」と思わず疑いの声が上がる中、今井は「めちゃくちゃやり合ったけど、お互いベロベロで帰って、どっちが勝ったか分からず」「無駄な100合飲んだ」とオチをつけ、スタジオを沸かせていた。
『愛のハイエナ season5』#12はABEMAにて見逃し配信中。
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一方、今井はお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介と仲が良く、よく一緒に飲んでいると告白。「『飲める飲める言って全然飲まないやんか』って言われて、アンジェもカチーンってきた」という今井は、日本酒を「お互い100合ぐらい飲んで」と破天荒すぎる飲み合いバトルに発展したことを明かした。
MC陣から「100合！？」と思わず疑いの声が上がる中、今井は「めちゃくちゃやり合ったけど、お互いベロベロで帰って、どっちが勝ったか分からず」「無駄な100合飲んだ」とオチをつけ、スタジオを沸かせていた。
『愛のハイエナ season5』#12はABEMAにて見逃し配信中。